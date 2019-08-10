Виталик угрожает российскому офису Mitsubishi

Виталик угрожает российскому офису Mitsubishi
Август 10 18:09 2019

Рекламу российского офиса японской марки проверяет антимонопольная служба.

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы проверяет рекламу российского подразделения Mitsubishi после жалобы владельца автосервиса в Белгороде.

Как сообщает сайт Quto, предпринимателя оскорбило сравнение названия его сервисного центра “У Виталия” с гаражом, где явно ремонтируют автомобили не очень качественно, зато очень дорого. Производителю за некорректную рекламу может грозить штраф до 500 000 рублей.

“Решил сэкономить. Проходил ТО на своем Mitsubishi у Виталика в сервисе. В итоге сделали плохо, а заплатил больше, чем в прошлый раз. А я у официального дилера Mitsubishi обсуживаюсь. Все четко, как по часам, и цены доступные”, — текст рекламы Mitsubishi.

“Ее услышал индивидуальный предприниматель из Белгорода, который имеет автосервис под названием “У Виталия” с зарегистрированным сходным товарным знаком, и подал жалобу в столичный антимонопольный орган. Ведомство установило, что дистрибьютор Mitsubishi также реализует свою деятельность в Белгороде и такая реклама действительно имеет признаки нарушения Закона о рекламе”, – сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы.

Для объективной оценки сотрудники ФАС запросили позицию Роспатента, из которой можно будет понять, воспринимается ли указание “У Виталика” в тексте рекламы как сходное или тождественное товарному знаку автосервиса.

“К делу также привлечены рекламные агентства, участвовавшие в распространении рекламы, а также “Love Radio”, “Радио Шансон” и “Новое радио”. Рассмотрение назначено на 4 сентября. Если вина Mitsubishi будет установлена, компании грозит штраф до 500 тыс. рублей”, – добавили антимонопольщики.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Dmitry Matveev
    Август 10, 18:22 #1 Dmitry Matveev

    Бесплатную рекламу уже получил. Если ещё и пиастры отсыпят… двойной профит!! Красаучиг!

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