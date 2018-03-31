Суперкары Lamborghini отметили полувековой юбилей 7

Экспозиция стенда Lamborghini Polo Storico на выставке Techno Classica 2018 была посвящена 50-летнему юбилею моделей Espada и Islero.

Один из двух суперкаров, представленных на стенде в Эссене, — модель Espada Series III 1976 года. За десять лет производства (1968–1978 гг.) было выпущено около 1300 экземпляров Lamborghini Espada. Выпуск осуществлялся тремя сериями (S1: 1968–1970 гг., S2: 1970–1972 гг., S3: 1972–1978 гг.). Среди исторических моделей Lamborghini Espada занимает второе место по объемам продаж.

Представленный на выставке экземпляр синий Espada с внутренней отделкой горчичного цвета был полностью восстановлен специалистами Lamborghini Polo Storico. Автомобиль принадлежит компании, и после завершения всех работ в мае 2018 года станет частью парка исторических автомобилей бренда и дополнит экспозицию музея Lamborghini. Процесс восстановления занял около 10 месяцев. Полному обновлению подверглись шасси, кузов, электрооборудование и механические элементы конструкции. Автомобилю был возвращен его аутентичный облик в строгом соответствии с оригинальными техническими картами, бережно хранящимися в архиве Polo Storico.

В ходе восстановления использовались исключительно оригинальные запасные части Lamborghini. Lamborghini Islero, производство которого началось в 1968 году, а итоговый тираж к 1970 г. превысил 220 экземпляров, стал приемником суперкара Lamborghini 400 GT. Модель оснащалась таким же 320-сильным двигателем V12 рабочим объемом 4,0 л. На экспозиции в Эссене был представлен Islero S в зеленом цвете Pallid Green и с отделкой салона табачного цвета — один из редких образцов в версии S, развивавших мощность 350 л. с. Всего было выпущено 70 экземпляров этой модели. Эта версия была представлена в 1969 г. после модернизации как кузова, так и салона, благодаря которой суперкар стал еще более роскошным.

В рамках программы по развитию и расширению склада оригинальных запасных частей Lamborghini для исторических автомобилей компания Automobili Lamborghini поэтапно создает копии оригинальных руководств по эксплуатации своих классических моделей. В Эссене Lamborghini представила переиздания таких руководств на две редкие модели Espada (10/70 и 3/73), а также — в год пятидесятилетия модели — руководство по эксплуатации Islero S. Документы переизданы в полностью аутентичном виде: в точности воспроизведены оригинальный дизайн, печать и переплет.

Подразделение Lamborghini Polo Storico Lamborghini Polo Storico — специализированное подразделение, которое располагается на главном заводе Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе и специализируется на восстановлении и сертификации классических моделей Lamborghini, снятых с производства не менее 10 лет назад (от Lamborghini 350 GT до Diablo), сохранении архивов и документов, а также поставке оригинальных комплектующих Lamborghini для исторических

моделей.

Компания Automobili Lamborghini намерена развивать производство оригинальных запасных частей для своих классических моделей. В настоящий момент их ассортимент охватывает более 65% парка классических моделей марки, и эти объемы с каждым годом увеличиваются за счет возобновления производства определенных запасных частей. Только в 2017 году в каталоги подразделения было добавлено 200 видов деталей.