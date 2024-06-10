Exeed объявляет старт продаж новой версии Exeed RX

Платформа T2X, сочетающая надежность и производительность, автоматическая коробка передач AISIN, полный привод ZF и подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов обеспечивают непревзойденный уровень комфорта.

Популярное кросс-купе RX выводит Exeed на новый уровень премиальности, внедряя передовые технологии для обеспечения комфорта и безопасности водителя и пассажиров. С мощным двигателем на 249 л.с. автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунды. В сочетании с новой восьмиступенчатой коробкой передач от AISIN он демонстрирует выдающуюся динамику и топливную экономичность: согласно протоколу WLTP, расход топлива составляет всего 8,5 литра на 100 км в смешанном цикле. Аэродинамический коэффициент 0,326 является одним из лучших в этом классе.

Полный привод ZF и семь режимов вождения обеспечивают уверенность на любых дорогах, будь то городские улицы или сложные условия, такие как снег, грязь, песок и бездорожье. Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов обеспечивает премиальную управляемость и плавность хода, улучшая курсовую устойчивость, динамику и сокращая тормозной путь. Благодаря независимому управлению демпфированием на всех четырех колесах автомобиль сохраняет стабильность и управляемость при маневрировании, уменьшая крены в поворотах, продольную раскачку и вибрации кузова на неровных дорогах.

Обновленный RX оснащен электрорегулируемой рулевой колонкой (по высоте и вылету) и функцией массажа в кресле водителя. Технологии безопасности Exeed RX включают более 20 систем ADAS, таких как адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, ассистент в пробках, система удержания в полосе и ассистент смены полосы.

В настоящее время Exeed RX 8AT доступен в единственной комплектации PREMIUM по цене 5 550 000 рублей.