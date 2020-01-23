Bugatti выпустит недорогой автомобиль на каждый день

Ультрапремиальный бренд Bugatti планирует расширить свою модельную линейку – Тарантас Ньюс

К гиперкарам Veyron и Chiron добавится совершенно новый, относительно недорогой автомобиль на каждый день. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на главу французской марки Штефана Винкельмана.

Французский производитель гиперкаров не оставляет идею расширения модельного ряда за счёт нового, более практичного автомобиля. Ранее СМИ сообщали, что Bugatti ведет переговоры с Volkswagen о возможности разработки нового автомобиля, который может стать более комфортной и доступной альтернативой Chiron.

На данный момент окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода, новинкой, скорее всего, окажется четырехместный гран-турер или кроссовер с электрической силовой установкой.

Разумеется, если новая модель будет одобрена, то её тираж окажется в разы больше, чем у гиперкара Chiron, но это никаким образом не повлияет на эксклюзивность. На сегодняшний день Bugatti выпускает около 100 автомобилей в год, однако новая модель сможет позволить увеличить объемы производства до 600–700 машин.

Ожидается, что первыми на европейском рынке новинку получат жители Британии, а также клиенты из США и Китая. Правда, произойдет это не раньше 2025 года.