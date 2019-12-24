Обогрев стекла зимой больше не нужен: появились «горячие» стеклоочистители

На кроссовере Lincoln Aviator испытали систему подогрева щеток стеклоочистителя VisioBlade, где нагревательные элементы интегрированы прямо в «дворники». Создатели технологии утверждают, что очистить стекло от тонкой корки льда таким образом куда проще, чем традиционными методами, то есть вручную, с помощью скребка

Щетки нагреваются с минусовых температур до +30 градусов всего за 4 минуты, что позволяет растопить тонкую корку льда и очистить стекло. Водитель при этом может сидеть в машине, а не бегать вокруг нее со скребком в руках. Не будем забывать и о том, что стекла всех современных машин «мягкие», и поцарапать их скребком проблем не составит – как сообщает АвтоВзгляд.

Так что американское ноу-хау может не только облегчить жизнь зимой, но избавит и от царапин на лобовом стекле. Так что, если такое решение пойдет в серийное производство, в салоне машин появится еще одна «зимняя» опция.

Интересно, что технология не ограничивается лишь подогревом «дворников», но и предусматривает интеграцию в них форсунок омывателя. Схожее решение мы уже видели на кроссоверах Subaru. Таким образом достигается значительная экономия «омывайки».