Обогрев стекла зимой больше не нужен: появились «горячие» стеклоочистители

Обогрев стекла зимой больше не нужен: появились «горячие» стеклоочистители
24 декабря 16:11 2019

На кроссовере Lincoln Aviator испытали систему подогрева щеток стеклоочистителя VisioBlade, где нагревательные элементы интегрированы прямо в «дворники». Создатели технологии утверждают, что очистить стекло от тонкой корки льда таким образом куда проще, чем традиционными методами, то есть вручную, с помощью скребка

Щетки нагреваются с минусовых температур до +30 градусов всего за 4 минуты, что позволяет растопить тонкую корку льда и очистить стекло. Водитель при этом может сидеть в машине, а не бегать вокруг нее со скребком в руках. Не будем забывать и о том, что стекла всех современных машин «мягкие», и поцарапать их скребком проблем не составит – как сообщает АвтоВзгляд.

Так что американское ноу-хау может не только облегчить жизнь зимой, но избавит и от царапин на лобовом стекле. Так что, если такое решение пойдет в серийное производство, в салоне машин появится еще одна «зимняя» опция.

Интересно, что технология не ограничивается лишь подогревом «дворников», но и предусматривает интеграцию в них форсунок омывателя. Схожее решение мы уже видели на кроссоверах Subaru. Таким образом достигается значительная экономия «омывайки».

Обогрев стекла зимой больше не нужен

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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