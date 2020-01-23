Автомобилист лишился прав из-за приема корвалола

Остаться без прав из-за корвалола — в такой ситуации оказался один из столичных водителей. Проверка на запрещенные вещества выявила в его крови фенобарбитал

Это при том, что ничего, кроме успокоительного он не принимал. И этот случай не единственный. Как выяснилось, многие автомобилисты даже не подозревают, чем может обернуться прием популярных и общедоступных медицинских препаратов.

Теперь Денис Лапшин навещает свою машину лишь в гараже. Прав его лишили за вождение в состоянии наркотического опьянения. Хотя наркотики Денис не принимал никогда в жизни. Легко согласился поехать на медосвидетельствование.

“Врач напрягся на слове “корвалол”. Спросил, когда вы последний раз принимали корвалол, я сказал — это была чистейшая правда — за двое суток до того, как меня остановили. Врач сказал: пожалуй, готовьтесь к лишению прав. Это меня сразу ошарашило! Какое лишение прав? Врач говорит: сейчас покажет фенобарбитал”, — рассказал Лапшин.

Вердикт суда — полтора года без колес

“Ну потому что фенобарбитал — это составная часть корвалола. равно как и валокордина, именно поэтому эти лекарства запрещены, допустим к ввозу в США. Если нашего туриста с корвалолом останавливают на границе, его будут судить, как наркодилера. Это психотропный препарат, который много-много дней остается в крови, так что лишили правильно”, — констатировал Александр Мясников, главный врач городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича.

Популярных снотворных и сердечных капель, содержащих фенобарбитал — с десяток. Однако ни врачи, ни аптекари, как правило не предупреждают пациентов об опасности. Покупаем корвалол и валокордин.

Съемка скрытой камерой в аптеке:

“А он влияет как-то на управление транспортом? — Ну, на спирту. — А через сколько можно за руль садиться? — Через час. — А вот говорят, что там какой-то фенобарбитал, что-то такое? — Здесь его нет. — Точно нет фенобарбитала? — В корвалоле нет. — То есть через день-два можно за руль? — Можно, можно”.

Вопреки тому, что сказали в аптеке, в обоих лекарствах содержится фенобарбитал, а инструкция, по крайней мере, к корвалолу, прямо рекомендует воздержаться от управления транспортными средствами.

Получается, фармацевты не знали, что они продают?

“Простите, а вот вы нам сейчас продали, сказали, что в валокордине нет фенобарбитала. — Есть, почему! — Ну вот вы мне только что говорили, что нет. – Нет, ни в том. — Ни в этом? Вы ошиблись? Вы знаете, что даже через два и через четыре дня у человека в крови фенобарбитал обнаруживают и лишают управления?” – продолжаем разговор с провизором. Аптекарь попросту убегает. От подобной некомпетентности страдают покупатели. “На своем опыте я убедилась, что корвалол выводится две недели а то и больше, в зависимости от организма. Потому что у меня есть оружие и мне тоже врач разрешил выпить корвалол при тахикардии, я выпила и через 4 дня я пошла сдавать анализ. У меня фенобарбитал был обнаружен”, — рассказала Елена Орлова.

Аркадий Мирошниченко из Нижнего Новгорода говорит, что принимал корвалол за 6 дней до того, как был остановлен инспектором ДПС. Результат: фенобарбитал в анализах и лишение прав.

“Я буду вынужден заплатить штраф в 30 тысяч рублей, меня поставят на учёт в наркологический диспансер. Да, в 50 лет, что очень “приятно”. И потом надо будет пересдавать за свой счёт ещё теоретическую базу, получать права. К слову, я водитель с идеальным стажем, у меня не было ни одного ДТП за всю жизнь. Я не в курсе, понимаете, как уверен и миллионы людей”, — сообщил Мирошниченко.

Корреспонденты обошли несколько аптек, задавая один и тот же вопрос: когда можно сесть за руль после употребления корвалола. Ни одного верного ответа.

Источник Вести.Ru.