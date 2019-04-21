Автомобили Toyota в 11-й раз признаны внедорожниками года в России

Автомобили Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Fortuner стали победителями премии «Внедорожник года 2019».

Toyota уверенно лидирует в премии «Внедорожник года» с момента ее основания: автомобили бренда уже в 11-й раз признаются внедорожниками года, всего завоевано 26 наград. Только Land Cruiser 200 получал награду «Внедорожник года» 8 раз, заслужив признание как от экспертов, так и от читателей.

По мнению читателей, в 2019 году Toyota Land Cruiser 200 снова стал лучшим —автомобиль победил в номинации «Полноразмерный внедорожник». В категорию вошли самые крупные полноприводные автомобили весом от двух тонн, предназначенные для бездорожья.

В номинации «Среднеразмерный внедорожник» лучшими признаны сразу две модели Toyota. Читатели отдали свои голоса в пользу Land Cruiser Prado, а эксперты признали победителем недавно дебютировавший в России Fortuner. Таким образом, рамные внедорожники снова доказали свою популярность среди покорителей бездорожья, которые ищут оптимальное сочетание мощности, геометрических параметров и веса для максимальной проходимости.

Прошлый год выдался удачным для внедорожников Toyota не только с точки зрения регалий, но и с точки зрения продаж. За 2018 год было реализовано 25 980 внедорожников семейства Land Cruiser, что практически на 18% больше, чем за аналогичный прошлый период. Toyota Fortuner также был очень хорошо принят российскими клиентами — продажи рамного внедорожника составили 5 884

автомобиля.

«Внедорожник года» – авторитетная экспертная премия, учрежденная журналом «Клуб 4х4», которая проводится с 2005 года. Особенность премии заключается в том, что свое решение выносят два жюри — в одно из них входят автомобильные эксперты, а в другое — читатели, которые оставили свои голоса на сайте премии. Жюри было рассмотрено более 100 моделей, официально представленных на российском рынке.

Номинанты были разделены на две основные группы — внедорожники и кроссоверы, которые в зависимости от длины кузова и колесной базы попали в одну из шести подкатегорий: полноразмерный, среднеразмерный или компактный внедорожник, а также полноразмерный, среднеразмерный или компактный кроссовер. В седьмой категории были отдельно представлены пикапы.