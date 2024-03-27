Сохранение снежных барсов: «Ирбис» передает автомобиль в заповедник «Убсунурская котловина»

Межрегиональная ассоциация «Ирбис» продемонстрировала стремление к сохранению уникальных видов, передав автомобиль ГАЗ «Вепрь» в заповедник «Убсунурская котловина» в Республике Тыва.

Этот шаг призван обеспечить поддержку в проведении исследований и мер по охране снежных барсов, живущих в труднодоступных горных регионах.

Доставленный автомобиль будет активно задействован на сложных участках, таких как «Монгун-Тайга», «Кара-Холь» и «Хан-Дээр», где особенно трудно преодолеть непредсказуемые дорожные условия. Эти места известны своей крутой местностью, извилистыми дорогами, и глубокими сугробами, особенно в зимний период.

Снежные барсы, населяющие эти районы, представляют особый интерес для научных исследований из-за их адаптации к экстремальным условиям и хищнического поведения. Однако, для достижения этих целей необходим подходящий транспорт, который смог бы преодолеть все препятствия на пути.

Автомобиль ГАЗ «Вепрь» был выбран благодаря его высокой проходимости и надежности в условиях горной местности. Он обладает полным приводом, механической лебедкой, автономным отопителем салона и большим дорожным просветом, что делает его идеальным инструментом для экспедиций и исследовательских работ.

Директор заповедника, Балбан-оол Диинмей Каадыр-оолович, выразил уверенность в том, что появление нового автомобиля значительно повысит эффективность исследовательских мероприятий и обеспечит комфортные условия для ученых, особенно в суровых погодных условиях.

Этот автомобиль будет задействован уже в следующей экспедиции по учету снежного барса, запланированной на лето. Известно, что численность этих животных в России оценивается в среднем от 70 до 90 особей, включая те, что обитают на территории Республики Тыва.

Координатор учета и заместитель директора Сайлюгемского нацпарка, Денис Гуляев, подчеркнул важность выбора подходящего транспорта для успешного проведения исследовательских работ в горных регионах. Он выразил уверенность, что новый ГАЗ «Вепрь» значительно облегчит задачи исследователей в заповеднике «Убсунурская котловина».