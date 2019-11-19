Hyundai проведет встречу с известным хореографом Владимиром Варнавой

Мероприятие пройдет во вторник в Hyundai MotorStudio – в рамках проекта «Hyundai: Сейчас»

В Hyundai MotorStudio пройдет встреча с известным хореографом, двукратным лауреатом престижной российской национальной театральной премии «Золотая маска», победителем конкурса молодых хореографов фестиваля «Context. Диана Вишнева» Владимиром Варнавой.

Владимир Варнава работал с Пермским театром оперы и балета, Александринским театром, Театром Наций и театром АХЕ, был хореографом спектаклей «Петрушка», «Дафнис и Хлоя» и «Ярославна. Затмение» в Мариинском театре. Он также проходил стажировку у Каролин Карлсон в Париже, организовывал постановки в труппе балета Монте-Карло по личному приглашению художественного руководителя Жана-Кристофа Майо.

Сейчас Владимир реализует собственные проекты в России и за рубежом, сотрудничает с режиссерами Максимом Диденко, Андреем Могучим, Валерием Фокиным и многими другими.

Встречу с поклонниками Владимир Варнава начнет с презентации 12 фотографий со своего телефона, на основе которых расскажет о важных событиях в его жизни, новых проектах и творческих планах. После чего гости мероприятия смогут задать интересующие вопросы спикеру.

Задача проекта «Hyundai: Сейчас» — создать площадку для личных и профессиональных высказываний популярных героев, не привязанную к их привычным ролям и темам, а заставляющую рассказать о свежих живых впечатлениях и поделиться тем, что их занимает в настоящий момент.

Программа мероприятия:

19:30 – 20:00 — сбор гостей

20:00 – 21:00 — выступление Владимира Варнавы

21:00 – 21:30 — ответы на вопросы зрителей

Для посещения мероприятий «Hyundai: Сейчас» требуется предварительная регистрация на официальном сайте Hyundai.