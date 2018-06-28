Suzuki проводит акцию Включи свежесть на полную! 10

Добавь комфорта каждой поездке с Suzuki

СУЗУКИ МОТОР РУС совместно с официальными дилерскими центрами Suzuki с 01 по 31 июля проводит акцию «Включи свежесть на полную!».



Комплексную услугу по обработке системы кондиционирования автомобиля клиенты Suzuki смогут провести с максимальной выгодой по цене от 2 155 рублей, включая стоимость работ и запасных частей.

По специальному сервисному предложению официальные дилерские центры проведут антибактериальную обработку систем кондиционирования при помощи гипоаллергенного очистителя и замену салонного фильтра.

Оригинальный салонный фильтр Suzuki очистит воздух от пыли и цветочной пыльцы, а антибактериальная обработка устранит неприятные запахи и бактерии в системе кондиционирования, вызывающие простудные заболевания. Акция распространяется на весь модельный ряд автомобилей Suzuki.

Также в период летней сервисной кампании действуют специальные предложения: