Suzuki проводит акцию Включи свежесть на полную!
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Suzuki проводит акцию Включи свежесть на полную!
Июнь 28 15:09 2018

Добавь комфорта каждой поездке с Suzuki

СУЗУКИ МОТОР РУС совместно с официальными дилерскими центрами Suzuki с 01 по 31 июля проводит акцию «Включи свежесть на полную!».
Добавь комфорта каждой поездке с Suzuki

Комплексную услугу по обработке системы кондиционирования автомобиля клиенты Suzuki смогут провести с максимальной выгодой по цене от 2 155 рублей, включая стоимость работ и запасных частей.

По специальному сервисному предложению официальные дилерские центры проведут антибактериальную обработку систем кондиционирования при помощи гипоаллергенного очистителя и замену салонного фильтра.

Оригинальный салонный фильтр Suzuki очистит воздух от пыли и цветочной пыльцы, а антибактериальная обработка устранит неприятные запахи и бактерии в системе кондиционирования, вызывающие простудные заболевания. Акция распространяется на весь модельный ряд автомобилей Suzuki.

Также в период летней сервисной кампании действуют специальные предложения:

  • на оригинальные моторные масла SUZUKI;
  • на оригинальные литые диски R17.

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Suzukiакция
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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