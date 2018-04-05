Toyota Hilux подорожал 13

Зафиксировано повышение цен с 1 апреля на пикап Toyota Hilux.

Об этом сообщили специалисты аналитического агентства Автостат в результате мониторинга цен на новые автомобили в России. В зависимости от комплектации автомобиль прибавил в цене от 46 до 52 тыс. рублей, что соответствует 2,0 – 2,2% от прежней стоимости. Минимальная цена на пикап с дизельным двигателем объемом 2,4 л (150 л.с.) и МКП в комплектации «Стандарт» теперь установлена на отметке 2 161 000 рублей, что на 46 тысяч дороже, чем прежде.

Модель с более мощным двигателем 2,8 л (177 л.с.) и АКП подорожала сильнее – на 52 тысячи, и в топовой комплектации Prestige предлагается к продаже за 2 636 000 рублей. Как уже сообщал «АВТОСТАТ», Toyota Hilux стала лидером по сохранной остаточной стоимости среди пикапов, а по итогам двух первых месяцев 2018 года российские дилеры Toyota реализовали 445 новых таких пикапов.