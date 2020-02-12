Китаянка решила защититься от коронавируса с помощью игрушечной машинки

Жительница Китая из-за коронавируса решила использовать радиоуправляемый автомобиль для покупки продуктов

В Китае местная жительница использует игрушечный внедорожник на радиоуправлении для покупки и доставки продуктов к себе домой. Как сообщает телеканал CGTN, Чен Тао таким образом решила избавиться от необходимости выходить на улицу во время вспышки коронавируса. Видеозапись такого рейда опубликована на YouTube-канале телеканала.

Для транспортировки продуктов автомобиль оснастили небольшой тележкой. На машинку установили две камеры и динамик для того, чтобы передавать сообщения хозяйки продавцам. Чтобы добраться до магазина, автомобилю надо проехать примерно 400 метров. После каждой поездки женщина дезинфицирует игрушечный автомобиль.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о 42 638 заразившихся и свыше 1000 погибших. В январе 2020 г. в Ухани и соседних городах был введен карантин — власти, в частности, остановили общественный транспорт, а также закрыли город на въезд и выезд. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в России, США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

Сегодня стало известно, что компания Nissan может приостановить производство своих автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в марте нынешнего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя автоконцерна. По его словам, это может произойти, если выпуск автокомпонентов на предприятиях компании в Китае не будет возобновлен. Простой был введен на предприятиях по производству комплектующих после вспышки коронавируса.

По материалам Autonews.