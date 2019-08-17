В России стартуют продажи кроссоверов Geely Atlas с системой Яндекс.Авто

Geely представила кроссовер Geely Atlas 1,8T с обновленным мультимедийным головным устройством, в которое предустановлена система Яндекс.Авто.

В планах компании в течение ближайших трёх лет комплектовать системой Яндекс.Авто до 80% автомобилей Geely в России.

В московской штаб-квартире компании «Яндекс» состоялась презентация автомобилей Geely Atlas с 1,8-литровым турбированным двигателем, оснащенных новой мультимедиа с системой Яндекс.Авто. Теперь водители новых кроссоверов Geely Atlas смогут строить маршруты и искать заправки в Яндекс.Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку, а также управлять сервисами с помощью голосового помощника Алиса.

В Geely Atlas с Яндекс.Авто устанавливаются мультимедийные устройства нового образца. Они получили массу улучшений, как внешних, так и технических. Теперь все элементы управления стали сенсорными. Также в обновленной системе появилось много полезных приложений, в числе которых «Камера 360» – камера кругового обзора, позволяющая переключаться как на общий вид, так и на каждую камеру отдельно, тем самым заметно упрощая процесс парковки.

В ходе мероприятия представители компании Geely официально объявили цены на автомобили с обновленными мультимедийными устройствами и установленной Яндекс.Авто. Кроссовер Geely Atlas с новым оснащением доступен по цене 1 679 990 рублей.

Одним из основных преимуществ новой системы является то, что Яндекс.Авто настраивает автомобиль индивидуально под каждого водителя. После авторизации в системе Яндекс.Навигатор запомнит маршруты домой или на работу, а Яндекс.Музыка – включит любимые плейлисты или порекомендует треки, которые понравятся пользователю. После произнесения фразы «Слушай, Алиса» активизируется голосовой помощник, который поможет ввести адрес, заехать на заправку, найдёт информацию в интернете или поможет скоротать время в пробке за игрой в города.

Обновленная мультимедийная система «Яндекс.Авто» станет серьезным преимуществом Geely Atlas 1,8T, который уже долгое время удерживает звание самого популярного китайского автомобиля на российском рынке.

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