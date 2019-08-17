В России стартуют продажи кроссоверов Geely Atlas с системой Яндекс.Авто

В московской штаб-квартире компании «Яндекс» состоялась презентация автомобилей Geely Atlas с 1,8-литровым турбированным двигателем, оснащенных новой мультимедиа с системой Яндекс.Авто. Теперь водители новых кроссоверов Geely Atlas смогут строить маршруты и искать заправки в Яндекс.Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку, а также управлять сервисами с помощью голосового помощника Алиса.
В Geely Atlas с Яндекс.Авто устанавливаются мультимедийные устройства нового образца. Они получили массу улучшений, как внешних, так и технических. Теперь все элементы управления стали сенсорными. Также в обновленной системе появилось много полезных приложений, в числе которых «Камера 360» – камера кругового обзора, позволяющая переключаться как на общий вид, так и на каждую камеру отдельно, тем самым заметно упрощая процесс парковки.
В ходе мероприятия представители компании Geely официально объявили цены на автомобили с обновленными мультимедийными устройствами и установленной Яндекс.Авто. Кроссовер Geely Atlas с новым оснащением доступен по цене 1 679 990 рублей.
Одним из основных преимуществ новой системы является то, что Яндекс.Авто настраивает автомобиль индивидуально под каждого водителя. После авторизации в системе Яндекс.Навигатор запомнит маршруты домой или на работу, а Яндекс.Музыка – включит любимые плейлисты или порекомендует треки, которые понравятся пользователю. После произнесения фразы «Слушай, Алиса» активизируется голосовой помощник, который поможет ввести адрес, заехать на заправку, найдёт информацию в интернете или поможет скоротать время в пробке за игрой в города.
Обновленная мультимедийная система «Яндекс.Авто» станет серьезным преимуществом Geely Atlas 1,8T, который уже долгое время удерживает звание самого популярного китайского автомобиля на российском рынке.
Бортовой компьютер оснащен 4G интернетом от МТС. SIM-чипы оператора интегрируются в автомобили Geely Atlas на сборочном конвейере. Покупатели автомобиля в первый год пользования получат предоплаченный безлимитный трафик на ресурсы Яндекс, а также 2 Гб высокоскоростного мобильного интернета в месяц на прочие сервисы.
Высокая популярность Geely Atlas в России прежде всего связана с появлением в конце февраля 2019 года долгожданной версии кроссовера с 1,8-литровым турбированным двигателем. Еще до официального заявления о начале продаж Atlas 1,8T вызвал большой интерес у российских покупателей, что впоследствии благоприятно отразилось на результатах компании. Так, в первом квартале 2019 года кроссовер Geely Atlas стал самым востребованным китайским автомобилем в России.
«Мы рады предложить все удобства использования информационно-развлекательной платформы «Яндекс.Авто» российским покупателям Geely Atlas уже сегодня, но это только начало. Сотрудничество с компанией «Яндекс» отражает главные принципы и ценности бренда Geely как в России, так и во всем мире, а именно – переориентацию с низких затрат в производстве на инновационные решения в области качества, безопасности, технологичности и дизайна. Мы не стоим на месте и поэтому уверены, что это взаимовыгодное партнерство станет первым этапом нашего сотрудничества, и уже в скором времени мы сможем представить новые продукты», – прокомментировал Чжан Шоухэ, заместитель генерального директора Geely Motors.
«МТС активно развивает новые цифровые направления и имеет богатую экспертизу в области интернета вещей. Мы рады предложить наши решения международному автопроизводителю Geely, чтобы больше автолюбителей смогли почувствовать на себе, как растет качество их жизни благодаря использованию IOT-устройств», – говорит директор департамента МТС по работе с бизнес-рынком Сергей Плотников.
Бренд Geely традиционно уделяет пристальное внимание развитию технологий и инноваций. Создавая новые продукты, сотрудники компании используют современные и функциональные онлайн-технологии, чтобы водители могли беспрепятственно получать доступ к необходимой информации и развлечениям во время поездки. С обновленным мультимедийным головным устройством с системой Яндекс.Авто автомобили компании Geely станут еще более современными, практичными и функциональными.
Чтобы узнать больше и стать одним из первых обладателей Geely Atlas c Яндекс.Авто достаточно просто оставить заявку на официальном сайте.
Свидерский Геннадий Брониславович – первый заместитель министра Промышленности Республики Беларусь, И.О. Директора ОАО “БелДжи”
Будрин Александр – Head of Public Relations Geely Russia
Основатель и CEO AMSRUS LLC
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