«Женский почерк» на дороге и… в автосервисе!

Статистика опросов показывает, что женщина бережнее относится к машинам и ответственнее за рулем

Официальная статистика по соотношению водителей-женщин и водителей-мужчин в России не представлена, но по оценкам аналитиков доля автомобилисток на наших дорогах составляет от 20 до 25%. Представительницы прекрасного пола за рулем традиционно более осторожны и менее склонны к рискованным решениям.

При этом о поведении женщин в автосервисах ходят легенды. Что думают по этому поводу специалисты сети Бош Авто Сервис? Накануне 8 Марта компания Bosch провела опрос с целью понять, как мужчины и женщины относятся к обслуживанию и ремонту своего автомобиля.

Статистика, собранная российскими специалистами сети Бош Авто Сервис, подтверждает общие данные: на долю представительниц прекрасного пола приходится примерно 20% от общего числа клиентов. Вне зависимости от пола, водители наиболее часто посещают центры Бош Авто Сервис для прохождения регулярного ТО. Однако в обращениях на ремонт представительницы прекрасного пола проявляют свое, особое отношение к автомобилю.

Наиболее популярными причинами визита на СТО у женщин являются негорящие световые приборы и стуки в ходовой части. То есть дамы обращаются на сервис, когда видят неисправную лампочку или слышат посторонние звуки при езде. Отдельный опрос, проведенный среди директоров центров Бош Авто Сервис, показал: мужчины более ответственно относятся к обслуживанию автомобиля и регулярнее посещают СТО. Женщины чаще пренебрегают регулярным осмотром автомобиля.

При этом, выбирая автомобиль, автолюбительницы ставят безопасность автомобиля на одно из первых мест в списке критериев — наряду с внешним видом. Что касается их коллег-мужчин, они более склонны обращать внимание на объем двигателя, экономичность и прочие технические характеристики.