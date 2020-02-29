Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом

В Люксембурге с 29 февраля отменена плата за проезд на общественном транспорте. Как подчеркнули власти Люксембурга, это первый в мире случай, когда общественный транспорт стал бесплатным на территории целой страны – Meduza

Предполагается, что такая мера позволит снизить загруженность автодорог, а также сэкономит каждому домохозяйству в Люксембурге около 100 евро в год.

До отмены платы за проезд на общественном транспорте в Люксембурге лишь 32% поездок на работу совершались на автобусе, а 19% — на поезде. Для примера, в Париже 68,6% поездок на работу приходится на общественный транспорт.

Поступления от продажи билетов на общественный транспорт в Люксембурге составляли около 41 миллиона евро в год — примерно 8% от всего бюджета.

В Люксембурге постоянно проживают 614 тысяч человек. Еще около 200 тысяч человек ежедневно приезжают в эту страну на работу из соседних государств — Бельгии, Франции и Германии.

По числу автомобилей, отмечает BBC News, Люксембург занимает первое место в Европе — более 650 машин на 1000 жителей.