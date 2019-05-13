Флагман модельной линейки Nissan в России Nissan Murano становится доступнее

Теперь Nissan Murano можно приобрести с выгодой до 456 000 рублей

Компания Nissan в рамках стратегии развития модельного ряда в России анонсирует новые рекомендованные розничные цены на флагман линейки кроссоверов марки – Nissan Murano. Теперь клиентам марки можно еще легче стать владельцами статусного автомобиля, ведь Muranoстал доступнее на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации.

При сдаче предыдущего автомобиля по программе трейд-ин предоставляется выгода в размере 100 000 рублей. Для клиентов участников программы «В кругу Nissan» при сдаче автомобиля Nissan в трейд-ин также предоставляется дополнительная выгода в размере 100 000 рублей. Таким образом, цена базовой комплектации MIDможет составить всего 2 099 000 рублей. Цена автомобиля в аналогичной комплектации без учета специальных предложений составит 2 299 000 рублей.

Кроме того, для всех комплектаций автомобиля доступна уникальная кредитная программа 0,1% на 2 года.

Наибольшее снижение рекомендованной розничной цены в размере 456 000 рублей коснулось автомобиля с гибридной установкой, таким образом разница в цене между двигателем 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичной комплектации составляет всего 40 000 рублей.

Nissan Murano сочетает в себе яркий уникальный дизайн, передовые технологии и высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров. Мощный двигатель, прекрасная управляемость, простор в салоне и вместительный багажник делают автомобиль отличным помощником и незаменимым спутником как в городе в будни, так и в семейных путешествиях на выходных.

Во всех комплектациях автомобиль оснащен дистанционным запуском двигателя, который актуален в любое время года: салон будет обогреваться или охлаждаться, в зависимости от последних настроек пользователя.

Интерьер Murano отличается высоким качеством отделки и продуманными техническими решениями. Комфортные сиденья Zero Gravity, в основу которых легли разработки NASA, доступны не только для переднего ряда, но и для задних пассажиров. Все сиденья автомобиля обладают системой быстрого подогрева.

Muranoоснащен четырьмя наружными камерами и двумя боковыми радарными системами. Вместе они поставляют данные для множества систем помощи при вождении. В их числе: система предупреждения о появлении объекта в «мертвой зоне» (BSW) и система CTA, которая с помощью радара обнаруживает приближение другого автомобиля к Murano с любой стороны, когда он выезжает задним ходом с места стоянки. Процесс парковки также облегчает монитор кругового обзора (AroundView®) с системой обнаружения движущихся объектов (MOD).

Nissan Murano поставляется с двумя вариантами силовых установок: хорошо зарекомендовавшим себя бензиновым 3,5-литровым двигателем (249 л.с./325 Нм) или с гибридным силовым агрегатом, сочетающим 2,5-литровый бензиновый двигатель с компрессором и электромотором мощностью 15 кВт (254 л.с./368 Нм).Флагман кроссоверов Nissan оснащается передовой трансмиссей X-Tronic.

Для всех комплектаций доступна система интеллектуального полного привода Nissan AllMode 4X4-i. Для стартовой комплектации MID возможен вариант исполнения с приводом только на передние колеса.