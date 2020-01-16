Команда «КАМАЗ-мастер»: Андрей Каргинов установил личный рекорд на ралли “Дакар”

Девятый этап международного ралли-марафона “Дакар-2020” в Саудовской Аравии прошел по маршруту Вади-эль-Давасир – Харад

Взяв старт на берегу Красного моря на западе Саудовской Аравии 10 дней назад, караван ралли направляется на восток королевства. Участников гонки по окончании девятого этапа ждет бивуак в городе Харад – одной из нефтедобывающих столиц мира с населением более 100 тысяч человек. Также Харад известен как ворота в пустыню Руб-эль-Хали, что в переводе с арабского означает пустая четверть. Из этой точки Саудовской Аравии легко добраться до большинства стран Персидского залива. Кстати, город находится всего в 200 с лишним километрах от Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, расположившихся на побережье. Расстояния по меркам “Дакара” – капля в море, а точнее, учитывая местность страны, – песчинка в пустыне.

Маршрут спецучастка вернул спортсменов в каменистый район, расположенный на высоте 1100 метров над уровнем моря. Успев “отдохнуть” на песчаных и дюнных этапах, гонщикам вновь предстояло преодолевать опасные лабиринты, усеянные множеством острых камней, которые то и дело норовили порезать шины мотоциклов и автомобилей. Настоящий триал. Поэтому первая часть дистанции ставила главную задачу перед гонщиками – сохранить покрышки в целости и сохранности, не теряя гоночного темпа.

Девятый этап стал самым длинным на ралли-марафоне “Дакар”-2020. Его протяженность с учетом лиазона – 891 км. Первыми покорять 415-километровый боевой маршрут ушли Андрей Каргинов и Антон Шибалов, следом за ними – Алеш Лопрайс и Дмитрий Сотников. Совсем рядом был и основной конкурент экипажей №511 и №516 за первые места в генеральной классификации Сергей Вязович. Уже на первых километрах с проколом столкнулся Шибалов. В узком каньоне застряли несколько джипов, из-за чего дирекция ралли перекрыла канал. Экипажи были вынуждены объезжать в крутой горный подъем, что и привело к наезду Шибалова на острый камень. На помощь партнеру по команде подоспел экипаж Сотникова. Быстро проведя необходимые работы, оба грузовика отправились дальше.

Точкой пересечения гоночного канала с маршрутом “ассистанс” стал 169-й км. В зоне сервиса, расположенного прямо на шоссе, экипажам была разрешена помощь механиков, основной работой которых была замена колес. С этой проблемой столкнулись еще два российских грузовика: Андрей Каргинов порезал два задних колеса, Сотников – одно. Немного переведя дух после сложнейшего участка с его жестким покрытием, ставшим испытанием для техники и серьезной нагрузкой на гонщиков, спортсмены продолжили путь к финишу.

Вторая часть маршрута, конечная точка которого более чем на 700 метров находилась ниже старта, проходил в скоростных условиях по грунтовым дорогам и пескам. Несмотря на то, что на дюны пришлось всего 5% трека, потеря бдительности легко могла привести к перевороту или застреванию. И если дакаровцы на вчерашнем этапе только проезжали границу с могущественной пустыней Руб-эль-Хали, то сегодня уже оставили свои следы в ее песках.

Как и в предыдущие дни, стабильнее и быстрее всех в грузовом зачете из точки А в точку Б проехал Андрей Каргинов, подтвердив свое намерение побороться за второго в карьере “Золотого бедуина”. На финише спецучастка его время составило 3 часа 33 минуты 42 секунды, зафиксировав рекордную пятую победу россиянина на этапах “Дакара-2020”. Предыдущее достижение было установлено в 2014 году, когда Каргинов выиграл четыре этапа.

Андрей Каргинов, пилот экипажа №511:

“Начало этапа было скоростным, приходилось “резать” на некоторых участках, потому что все ехали на максимальной скорости, и нужно было искать другие преимущества. Потом начались небольшие дюнки, о чем предупреждали организаторы. У нас заглох мотор, завели его и поехали дальше. Если бы была механическая коробка передач, то останавливаться не пришлось бы – завелись бы на ходу, но на автомате нужно было совершить полную остановку. Потеряли несколько секунд. Последние 100 км была максимальная скорость, горизонт весь сливался, будто ровная трасса. И препятствия видели только тогда, когда к ним подъезжали. Сегодня машине досталось серьезно. Дороги, которые были на прошедших этапах, – настоящая проверка для грузовика, они показали, что техника справляется. Основные дюны начнутся завтра, с нетерпением ждем их”.

Второй результат дня показал Сергей Вязович, выступающий на капотнике. Белорусский экипаж отстал на 3 минуты 19 секунд и стал единственным, кто смог поддержать высокий темп Каргинова. При этом финальные километры едва не стоили МАЗу аварии – машина на холмистой местности была близка к кувырку через капот, но пилоты смогли выйти из трудного положения. Настоящим украшением вторника стало сражение за третье место. В упорной борьбе его занял Эдуард Николаев. Следом за ним на расстоянии 43 секунд расположились Алеш Лопрайс (шедший весь этап третьим, в конце чех вынужден был сбросить скорость до 15 км/ч из-за технических проблем), Герт Хузинк и Дмитрий Сотников.

Дмитрий Сотников, пилот экипажа №501:

“Непростой день для нас. Антон проколол колесо в начале спецучастка. Мы помогли ему, затем пытались догнать Лопрайса, но он сегодня был быстр. Будем готовиться к марафонскому этапу”.

Седьмую позицию у Антона Шибалова выиграл Алексей Вишневский – их разделили 24 секунды. Результаты гоночного дня не внесли изменений в топ-10 генеральной классификации.

Участников “Дакара-2020” ожидает первая часть марафонского этапа по маршруту Харад – Шубайтах. Его протяженность составит 608 км, 534 из которых придутся на спецучасток, идущий на юго-восток. В пустыне Руб-эль-Хали гонщики проведут весь день: его начало пройдет в бескрайних песчаных просторах, а заключительные 30 км предстоит преодолевать дюны. Их высота может достигать 250 метров. По прибытию на бивуак гонщики при ремонте могут рассчитывать только на себя и других спортсменов. Помощь механиков на 10-м этапе соревнования запрещена, а весь лагерь гонки останется в Хараде и будет дожидаться возвращения гонщиков.

Грузовой зачет. Результаты 9-го этапа. Топ-10

Pos. № Name Make Time Gap 1 511 Andrey KARGINOV KAMAZ 03:33:42 00:00:00 2 503 Siarhei VIAZOVICH MAZ 03:37:01 00:03:19 3 500 Eduard NIKOLAEV KAMAZ 03:43:06 00:09:24 4 502 Ales LOPRAIS PRAGA 03:43:24 00:09:42 5 507 Gert HUZINK RENAULT 03:43:40 00:09:58 6 501 Dmitry SOTNIKOV KAMAZ 03:43:49 00:10:07 7 528 Aliaksei VISHNEUSKI MAZ 03:44:47 00:11:05 8 516 Anton SHIBALOV KAMAZ 03:45:11 00:11:29 9 509 Martin SOLTYS TATRA 03:47:17 00:13:35 10 505 Janus VAN KASTEREN IVECO 03:47:22 00:13:40

Грузовой зачет. Генеральная классификация после 9-го этапа. Топ-10