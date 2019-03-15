10-миллионный автомобиль Volkswagen сошел с конвейера в Ганновере

10-миллионный автомобиль Volkswagen сошел с конвейера в Ганновере
Март 15 17:02 2019

Красно-белый Caravelle семейства T6 от Volkswagen стал 10-миллионным автомобилем

В Ганновере состоялось знаковое событие в день рождения производства: ровно 63 года назад на заводе был начат выпуск коммерческих моделей. С конвейера сошёл 10-миллионный автомобиль, им стал красно-белый Caravelle семейства T6. Volkswagen Коммерческие автомобили презентовал 9-местный минивэн ганноверской детской больнице AUF DER BULT.

Юбилейный Volkswagen Caravelle_(3)

Председатель правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили Томас Седран совместно с директором завода Томасом Хальбомом и председателем производственного совета Бертиной Муркович передали 10-миллионный автомобиль Volkswagen Caravelle представителям детской больницы: главному врачу профессору Ольге Кордонури, исполнительному помощнику совета больницы Амели фон Шинтлинг Хорни.

Томас Седран поделился с присутствующими: «10-миллионный автомобиль, выпущенный на нашем заводе в Ганновере, олицетворяет уникальную историю успеха. И мы не намерены останавливаться на достигнутом, наша цель — движение вперед. Для этого процессы завода были полностью переосмыслены, как в отношении выпуска новых продуктов, так и применительно к используемым бизнес-моделям». По словам Седрана, нововведения обеспечат стабильное будущее завода в Ганновере. Также он добавил: «Производство Volkswagen Коммерческие автомобили является неотъемлемой составляющей жизни города на протяжении 63 лет. И я очень рад, что наш юбилейный автомобиль будет в дальнейшем передвигаться по дорогам Ганновера и помогать городской детской больнице».

Исполнительный помощник совета больницы Амели фон Шинтлинг Хорни также произнесла благодарственную речь: «Поздравляем марку Volkswagen Коммерческие автомобили со столь знаменательным событием. От лица наших пациентов, мы с огромным удовольствием принимаем Volkswagen Caravelle!» Она отметила, что автомобиль позволит вывозить маленьких пациентов на экскурсии, положительные эмоции от которых являются важным фактором успешного выздоровления.

Юбилейный Volkswagen Caravelle_(1)

Кроме того, автомобиль обеспечит развитие новой инициативы, которая предусматривает выезд специалистов отделения дерматологии детской больницы Auf Der Bult на дом к пациентам с серьезными кожными заболеваниями и позволит врачам продолжить наблюдение за их состоянием даже после выписки.

«До настоящего момента это было просто невозможно», — заключила фон Шинтлинг Хорни.

Директор завода в Ганновере Томас Хальбом прокомментировал событие следующим образом: «Наши сотрудники производят фантастические автомобили вот уже 63 года, таким образом, проект объединяет разные поколения. Мы выполняем свою работу с гордостью и энтузиазмом, уделяя пристальное внимание каждой мелочи. Я от всего сердца благодарю всех участников нашей команды». Председатель производственного совета марки Volkswagen Коммерческие автомобили Бертина Муркович, в свою очередь, заявила: «Десять миллионов автомобилей, выпущенных заводом в Ганновере, — это впечатляющая цифра. За ней стоят несколько поколений сотрудников, которые строили эти автомобили и тем самым зарабатывали на жизнь себе и своим семьям. Я выражаю им всем особую благодарность!»

Начало производства 63 года назад

8 марта 1956 года на новом заводе в Ганновере стартовал выпуск T1. Помимо нескольких поколений Т-серии завод выпускал модели серии LT, пикапы Taro, а в свое время и Volkswagen Beetle. В настоящее время завод в Ганновере производит автомобили серии T6 и вот-вот приступит к сборке обновленной серии T6.1. На основном предприятии Volkswagen Коммерческие автомобили в Ганновере работает порядка 14,5 тысяч человек.Автомобили, производившиеся на заводе в Ганновере, начиная с 1956 года.
Количество выпущенных автомобилей:

1956 — по настоящее время T1 – T6 8 940 000

1974 – 1975 Beetle (тип 1) 43 000

1975 – 1996 LT 812 000

1989 – 1995 Taro 61 000

2012 — по настоящее время Amarok 144 000

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AMSRUS
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