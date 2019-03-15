10-миллионный автомобиль Volkswagen сошел с конвейера в Ганновере

Красно-белый Caravelle семейства T6 от Volkswagen стал 10-миллионным автомобилем

В Ганновере состоялось знаковое событие в день рождения производства: ровно 63 года назад на заводе был начат выпуск коммерческих моделей. С конвейера сошёл 10-миллионный автомобиль, им стал красно-белый Caravelle семейства T6. Volkswagen Коммерческие автомобили презентовал 9-местный минивэн ганноверской детской больнице AUF DER BULT.

Председатель правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили Томас Седран совместно с директором завода Томасом Хальбомом и председателем производственного совета Бертиной Муркович передали 10-миллионный автомобиль Volkswagen Caravelle представителям детской больницы: главному врачу профессору Ольге Кордонури, исполнительному помощнику совета больницы Амели фон Шинтлинг Хорни.

Томас Седран поделился с присутствующими: «10-миллионный автомобиль, выпущенный на нашем заводе в Ганновере, олицетворяет уникальную историю успеха. И мы не намерены останавливаться на достигнутом, наша цель — движение вперед. Для этого процессы завода были полностью переосмыслены, как в отношении выпуска новых продуктов, так и применительно к используемым бизнес-моделям». По словам Седрана, нововведения обеспечат стабильное будущее завода в Ганновере. Также он добавил: «Производство Volkswagen Коммерческие автомобили является неотъемлемой составляющей жизни города на протяжении 63 лет. И я очень рад, что наш юбилейный автомобиль будет в дальнейшем передвигаться по дорогам Ганновера и помогать городской детской больнице».

Исполнительный помощник совета больницы Амели фон Шинтлинг Хорни также произнесла благодарственную речь: «Поздравляем марку Volkswagen Коммерческие автомобили со столь знаменательным событием. От лица наших пациентов, мы с огромным удовольствием принимаем Volkswagen Caravelle!» Она отметила, что автомобиль позволит вывозить маленьких пациентов на экскурсии, положительные эмоции от которых являются важным фактором успешного выздоровления.

Кроме того, автомобиль обеспечит развитие новой инициативы, которая предусматривает выезд специалистов отделения дерматологии детской больницы Auf Der Bult на дом к пациентам с серьезными кожными заболеваниями и позволит врачам продолжить наблюдение за их состоянием даже после выписки.

«До настоящего момента это было просто невозможно», — заключила фон Шинтлинг Хорни. Директор завода в Ганновере Томас Хальбом прокомментировал событие следующим образом: «Наши сотрудники производят фантастические автомобили вот уже 63 года, таким образом, проект объединяет разные поколения. Мы выполняем свою работу с гордостью и энтузиазмом, уделяя пристальное внимание каждой мелочи. Я от всего сердца благодарю всех участников нашей команды». Председатель производственного совета марки Volkswagen Коммерческие автомобили Бертина Муркович, в свою очередь, заявила: «Десять миллионов автомобилей, выпущенных заводом в Ганновере, — это впечатляющая цифра. За ней стоят несколько поколений сотрудников, которые строили эти автомобили и тем самым зарабатывали на жизнь себе и своим семьям. Я выражаю им всем особую благодарность!»

Начало производства 63 года назад

8 марта 1956 года на новом заводе в Ганновере стартовал выпуск T1. Помимо нескольких поколений Т-серии завод выпускал модели серии LT, пикапы Taro, а в свое время и Volkswagen Beetle. В настоящее время завод в Ганновере производит автомобили серии T6 и вот-вот приступит к сборке обновленной серии T6.1. На основном предприятии Volkswagen Коммерческие автомобили в Ганновере работает порядка 14,5 тысяч человек.Автомобили, производившиеся на заводе в Ганновере, начиная с 1956 года.

Количество выпущенных автомобилей:

1956 — по настоящее время T1 – T6 8 940 000

1974 – 1975 Beetle (тип 1) 43 000

1975 – 1996 LT 812 000

1989 – 1995 Taro 61 000

2012 — по настоящее время Amarok 144 000