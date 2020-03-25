Škoda делится правилами безопасной эксплуатации автомобиля во время пандемии коронавируса

Škoda делится правилами безопасной эксплуатации автомобиля во время пандемии коронавируса
25 марта 18:11 2020

Сегодня, когда весь мир затронут коронавирусной инфекцией, лучшее, что можно сделать, чтобы оставаться в безопасности – это не выходить из дома

Но что, если необходимо отправиться куда-нибудь на автомобиле? ŠKODA подготовила список рекомендаций, которые позволят обезопасить автомобилистов и пассажиров в этот период.

Основное правило, которым сейчас необходимо руководствоваться – это минимизировать контакты с окружающими. Если вам все же необходимо воспользоваться автомобилем, примите все необходимые меры безопасности. Яна Пармова (Jana Parmová), главный врач в штаб-квартире марки ŠKODA, рекомендует:

«По возможности, оставайтесь дома. Если вы вынуждены отправиться куда-либо на автомобиле, лучше не делите его с попутчиками. Если вы перевозите пассажиров, убедитесь, что у них нет явных симптомов заболевания. Пользуйтесь респираторами или медицинскими масками. Убедитесь, что у вас есть контактные данные ваших пассажиров, чтобы вы могли связаться с ними в случае, если окажетесь инфицированы».

Дезинфекция

Škoda делится правилами безопасной эксплуатации автомобиля во время пандемии коронавируса

При использовании автомобиля уделите особое внимание превентивным мерам гигиены. «Тщательно дезинфицируйте все поверхности салона, которых вы касаетесь, до и после поездки – особенно, если вы путешествуете не одни,» – отмечает доктор Пармова.

Детали интерьера, которые необходимо продезинфицировать

Отнеситесь к дезинфекции салона со всей серьезностью: необходимо обеззаразить рулевое колесо, рычаг переключения передач, рычаг стояночного тормоза, ручки дверей и переключатели мультимедийной системы. Не забудьте также про переключатели на рулевой колонке (указатели поворота, управление стеклоочистителями, круиз-контроль), подлокотники, рычаги и кнопки регулировки сидений, дверные рамки, внешние ручки дверей и багажника. Эти принципы особенно важно соблюдать пользователям каршеринга, а также тем, кто работает в такси или просто часто перевозит пассажиров.

Дезинфекция салона

Организация Consumer Reports советует использовать те чистящие средства, которые уже есть у вас дома. Любая жидкость с содержанием спирта свыше 70% эффективна против коронавируса, а изопропиловый спирт не причинит вреда интерьеру автомобиля. Вы также можете протирать спиртосодержащей жидкостью обивку сидений и другие мягкие поверхности салона автомобиля – однако, будьте осторожны с количеством средства, следите, чтобы ткань не намокла.

Škoda делится правилами безопасной эксплуатации автомобиля во время пандемии коронавируса

Спирт не должен повредить кожу или ее заменитель, но чрезмерное его количество может привести к потере цвета материалом – поэтому не трите поверхность сидений слишком сильно. После очистки кожаные поверхности необходимо обработать соответствующими уходовыми средствами.

Не используйте перекись водорода для обработки поверхностей, поскольку она скорее всего повредит материал. Для сенсорных дисплеев не следует применять чистящие средства на основе аммония. Для всех деталей интерьера лучше всего подходят тряпки из микрофибры.

Медицинские маски защищают окружающих, респираторы защищают вас

Если вы находитесь в автомобиле с кем-то, кто мог взаимодействовать с инфицированным человеком, используйте индивидуальные средства защиты, такие как маски и респираторы. Классическая тканевая маска не защитит от вируса, но может значительно уменьшить вероятность заражения окружающих людей. Поэтому даже самая простая маска является хорошим способом свести к минимуму вероятность распространения инфекции. Для наилучшей защиты используйте респираторы класса FFP3 и выше.

После дезинфекции салон автомобиля следует тщательно проветрить. Этот совет, в свою очередь, связан с другим: прочистите систему кондиционирования воздуха. Это не означает, что автомобиль обязательно надо везти в сервис: для этого сейчас не самое подходящее время. Вы можете приобрести (онлайн или, например, на заправочной станции) специальные спреи, предназначенные для очистки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Они не так эффективны, как профессиональные средства, однако также помогут снизить риск заражения: дезинфекционный спрей не сможет обеззаразить систему вентиляции, но существенно уменьшит вероятность того, что вирус в ней поселится.

Škoda делится правилами безопасной эксплуатации автомобиля во время пандемии коронавируса

Безопасная заправка автомобиля

Если вам необходимо отправиться куда-либо на автомобиле, это означает, что рано или поздно вам придется посетить заправочную станцию. В этом случае также не стоит забывать о гигиене. Сведите к минимуму контакты с персоналом. При возможности выберите АЗС с системой самообслуживания. После заправки автомобиля немедленно помойте руки или продезинфицируйте их при помощи антисептика (обязательно держите его при себе или храните в вашем автомобиле).

Для оплаты используйте бесконтактные способы: с помощью карты или мобильного телефона. В некоторых АЗС оплата происходит прямо у топливораздаточной колонки, и вам не придется заходить внутрь. Чтобы реже посещать заправочные станции, заправляйте полный бак.

Некоторые из описанных мер предосторожности могут показаться слишком сложными или чрезмерными, однако в текущей ситуации осторожность – важнее всего. Чем больше мы соблюдаем правила защиты, тем меньше шансов у вируса на дальнейшее распространение, и тем скорее мы сможем вернуться к обычной жизни. Поэтому будьте благоразумны, минимизируйте контакты с окружающими и поездки в автомобиле настолько, насколько это возможно. И не забывайте тщательно мыть руки и применять дезинфицирующие средства.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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