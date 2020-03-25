Škoda делится правилами безопасной эксплуатации автомобиля во время пандемии коронавируса

\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432\u0435\u0441\u044c \u043c\u0438\u0440 \u0437\u0430\u0442\u0440\u043e\u043d\u0443\u0442 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439, \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u0435, \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u2013 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043c\u0430\r\n\u041d\u043e \u0447\u0442\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a\u0443\u0434\u0430-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435? \u0160KODA \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0442 \u043e\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434.\r\n\r\n\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f - \u044d\u0442\u043e \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u044b \u0441 \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u0432\u0441\u0435 \u0436\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0432\u043e\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c, \u043f\u0440\u0438\u043c\u0438\u0442\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0440\u044b \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u042f\u043d\u0430 \u041f\u0430\u0440\u043c\u043e\u0432\u0430 (Jana Parmov\u00e1), \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0440\u0430\u0447 \u0432 \u0448\u0442\u0430\u0431-\u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0435 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 \u0160KODA, \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0443\u0435\u0442:\r\n\u00ab\u041f\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u0434\u043e\u043c\u0430. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0432\u044b\u043d\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u044b \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a\u0443\u0434\u0430-\u043b\u0438\u0431\u043e \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435, \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0435\u0433\u043e \u0441 \u043f\u043e\u043f\u0443\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432, \u0443\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0435\u0442 \u044f\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u043c\u043f\u0442\u043e\u043c\u043e\u0432 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f. \u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u0440\u0435\u0441\u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043c\u0430\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438. \u0423\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u044b \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u0438\u043d\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b\u00bb.\r\n\u0414\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u044f\r\n\r\n\u041f\u0440\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0443\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0432\u0435\u043d\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c \u043c\u0435\u0440\u0430\u043c \u0433\u0438\u0433\u0438\u0435\u043d\u044b. \u00ab\u0422\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0432\u044b \u043a\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c, \u0434\u043e \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0438 \u2013 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0435 \u043e\u0434\u043d\u0438,\u00bb \u2013 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0434\u043e\u043a\u0442\u043e\u0440 \u041f\u0430\u0440\u043c\u043e\u0432\u0430.\r\n\u0414\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\r\n\u041e\u0442\u043d\u0435\u0441\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u043a \u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430 \u0441\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e: \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043e\u0431\u0435\u0437\u0437\u0430\u0440\u0430\u0437\u0438\u0442\u044c \u0440\u0443\u043b\u0435\u0432\u043e\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043e, \u0440\u044b\u0447\u0430\u0433 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447, \u0440\u044b\u0447\u0430\u0433 \u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0430, \u0440\u0443\u0447\u043a\u0438 \u0434\u0432\u0435\u0440\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b. \u041d\u0435 \u0437\u0430\u0431\u0443\u0434\u044c\u0442\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0443\u043b\u0435\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043a\u0435 (\u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430, \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e\u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438, \u043a\u0440\u0443\u0438\u0437-\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c), \u043f\u043e\u0434\u043b\u043e\u043a\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438, \u0440\u044b\u0447\u0430\u0433\u0438 \u0438 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0438 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439, \u0434\u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0438, \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0443\u0447\u043a\u0438 \u0434\u0432\u0435\u0440\u0435\u0439 \u0438 \u0431\u0430\u0433\u0430\u0436\u043d\u0438\u043a\u0430. \u042d\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u044b \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0442\u0435\u043c, \u043a\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432.\r\n\u0414\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u044f \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430\r\n\u041e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f Consumer Reports \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0443\u0435\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435 \u0447\u0438\u0441\u0442\u044f\u0449\u0438\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0434\u043e\u043c\u0430. \u041b\u044e\u0431\u0430\u044f \u0436\u0438\u0434\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u043f\u0438\u0440\u0442\u0430 \u0441\u0432\u044b\u0448\u0435 70% \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430, \u0430 \u0438\u0437\u043e\u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u043b\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043f\u0438\u0440\u0442 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0438\u0442 \u0432\u0440\u0435\u0434\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u044c\u0435\u0440\u0443 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f. \u0412\u044b \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u0441\u043f\u0438\u0440\u0442\u043e\u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0449\u0435\u0439 \u0436\u0438\u0434\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u0431\u0438\u0432\u043a\u0443 \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043c\u044f\u0433\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u2013 \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e, \u0431\u0443\u0434\u044c\u0442\u0435 \u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u044b \u0441 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0442\u043a\u0430\u043d\u044c \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043c\u043e\u043a\u043b\u0430.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0421\u043f\u0438\u0440\u0442 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u0436\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0435\u0435 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c, \u043d\u043e \u0447\u0440\u0435\u0437\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043a \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u0435 \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u043c \u2013 \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u0442\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u043a\u0438 \u043a\u043e\u0436\u0430\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u0443\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c\u0438.\r\n\r\n\u041d\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0438\u0441\u044c \u0432\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u043e\u043d\u0430 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b. \u0414\u043b\u044f \u0441\u0435\u043d\u0441\u043e\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u0441\u043f\u043b\u0435\u0435\u0432 \u043d\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u0447\u0438\u0441\u0442\u044f\u0449\u0438\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0430\u043c\u043c\u043e\u043d\u0438\u044f. \u0414\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0435\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0442\u0440\u044f\u043f\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u0444\u0438\u0431\u0440\u044b.\r\n\u041c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0441\u043a\u0438 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0449\u0430\u044e\u0442 \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445, \u0440\u0435\u0441\u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b \u0437\u0430\u0449\u0438\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0432\u0430\u0441\r\n\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 \u0441 \u043a\u0435\u043c-\u0442\u043e, \u043a\u0442\u043e \u043c\u043e\u0433 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0438\u043d\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u043e\u043c, \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0434\u0438\u0432\u0438\u0434\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b, \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043c\u0430\u0441\u043a\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u0441\u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b. \u041a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0442\u043a\u0430\u043d\u0435\u0432\u0430\u044f \u043c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0438\u0442 \u043e\u0442 \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430, \u043d\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u0442\u044c \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u0430\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0430\u044f \u043c\u0430\u0441\u043a\u0430 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u043c \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u043c \u0441\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043a \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c\u0443 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438. \u0414\u043b\u044f \u043d\u0430\u0438\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0440\u0435\u0441\u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 FFP3 \u0438 \u0432\u044b\u0448\u0435.\r\n\r\n\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u0442\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0442\u0440\u0438\u0442\u044c. \u042d\u0442\u043e\u0442 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442, \u0432 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u044c, \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c: \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430. \u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u043e \u0432\u0435\u0437\u0442\u0438 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441: \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f. \u0412\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438 (\u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u0438\u043b\u0438, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438) \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043f\u0440\u0435\u0438, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u043a\u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0432\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u044f\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430. \u041e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u044c \u0440\u0438\u0441\u043a \u0437\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f: \u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u0440\u0435\u0439 \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043e\u0431\u0435\u0437\u0437\u0430\u0440\u0430\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u044f\u0446\u0438\u0438, \u043d\u043e \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u0442 \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u0432 \u043d\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0435\u043b\u0438\u0442\u0441\u044f.\r\n\r\n\r\n\u0411\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\r\n\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a\u0443\u0434\u0430-\u043b\u0438\u0431\u043e \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435, \u044d\u0442\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0440\u0430\u043d\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u043e \u0432\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0447\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044e. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0437\u0430\u0431\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e \u0433\u0438\u0433\u0438\u0435\u043d\u0435. \u0421\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043a \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u044b \u0441 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u043e\u043c. \u041f\u0440\u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0410\u0417\u0421 \u0441 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u043d\u0435\u043c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0439\u0442\u0435 \u0440\u0443\u043a\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0430\u043d\u0442\u0438\u0441\u0435\u043f\u0442\u0438\u043a\u0430 (\u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0438\u043b\u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435).\r\n\r\n\u0414\u043b\u044f \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0431\u0435\u0441\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u044b: \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u0438\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0430. \u0412 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0410\u0417\u0421 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u0443 \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043a\u0438, \u0438 \u0432\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u044c. \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0440\u0435\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0449\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438, \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0439\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0430\u043a.\r\n\r\n\u041d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0438\u0437 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0447\u0440\u0435\u0437\u043c\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0432 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c - \u0432\u0430\u0436\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e. \u0427\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043c\u044b \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0435\u043c \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b, \u0442\u0435\u043c \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0448\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432 \u0443 \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0438 \u0442\u0435\u043c \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u043c\u044b \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0431\u0443\u0434\u044c\u0442\u0435 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u043d\u044b, \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u044b \u0441 \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0438 \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e. \u0418 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0431\u044b\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0442\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043c\u044b\u0442\u044c \u0440\u0443\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430.