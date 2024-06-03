Встречайте новый 12-тонный Ambertruck SM

Официальный дистрибьютор марки Ambertruck «ТД Комавто», сообщает о начале продаж нового среднетоннажного грузовика Ambertruck SM массой 12 тонн.

Автомобиль расширяет линейку коммерческих автомобилей Ambertruck и подходит для различных сфер применения. Стоимость начинается от 4 890 000 рублей.

Ambertruck SM производится на заводе в Калининградской области, соответствуя мировым стандартам качества и адаптирован для российских условий. Грузовик имеет повышенную коррозионную стойкость благодаря тщательной подготовке и покраске рамы, антикоррозионным и антигравийным покрытиям, а также защитной пленке. Кабина водителя защищена с использованием катафорезного грунта, воска для скрытых полостей, герметизации сварных швов, мастики на колесные арки и дополнительной пленки на капоте.

Автомобиль оснащен экономичным 4-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 592 Н.м при 1300–1700 об/мин. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, что обеспечивает уверенный старт при полной загрузке.

Доступны два варианта: модель с колесной базой 4750 мм, грузоподъемностью 7620 кг и длиной рамы 6200 мм, и модель с колесной базой 5200 мм, грузоподъемностью 7592 кг и длиной рамы 6700 мм.

Стандартная комплектация Ambertruck SM включает кондиционер, обогрев зеркал, круиз-контроль, мультимедийную систему, парктроники и антиблокировочную систему (ABS). Кабина рассчитана на водителя и двух пассажиров, с удобным спальным местом шириной 610 мм.

Ambertruck SM

Ambertruck SM идеально подходит для установки различных кузовов и надстроек, решая любые задачи в сфере грузоперевозок. Грузовик успешно прошел сертификационные тесты и получил ОТТС. Приобрести его можно в 40 дилерских центрах по всей России, а также в Белоруссии и Казахстане.