Сотрудники ДПС Шаймярдянов Р.А. и Рахматуллин Р.А. пытались изменить обстоятельства ДТП в деле – утверждает муж участницы ДТП

Павел Кретов: Ровно до вчерашнего дня думал, что рассматривающий все обстоятельства дела ИДПС лучше, чем бездушная камера. Но вчера произошло событие, заставившее меня полностью изменить мнение.

Вчера в 14-30 моя жена на белом «Форде Гэлакси» с двумя детьми на борту медленно двигалась в пробке по Проектируемому проезду № 1217. С мигалками и сиреной сквозь затор прорывалась машина полиции, на хвосте которой висел очень торопящийся бизнесмен Пипич Г.П. Спецтранспорт свободно объехал «Форд», без маневров двигавшийся в потоке, а вот черный мерседес Пипича оказался шире и застрял между бордюром и машиной моей жены, словно Винни-Пух в норе братца Кролика, снеся зеркало «Форду» и от крыла до крыла расцарапав себе правый борт.

Москвичи, проживающие в Восточном округе, да и не только в нем знают: Проектируемый проезд № 1217 – улица с односторонним движением, и, притершись, две машины ее полностью закупорили, поэтому, строго в соответствии с первым абзацем пункта 2.6.1. ПДД, они освободили проезжую часть для проезда других машин с предварительным фотографированием ТС, остановившихся после ДТП.

А дальше начался цирк с конями. Прибывшие на место инспекторы – Шаймярдянов Ринат Абдулгафарович и Рахматуллин Р.А. – после приватного разговора с Пипичем пришли странным образом мотивированными переложить всю вину за ДТП на мою жену. Они не только отказались приобщать к делу фотографии, выполненные по исполнение​ требований пункта 2.6.1 ПДД сразу после аварии, но и влепили моей жене штраф «за движение по встречной полосе при отсутствии сплошной разметки».

Еще раз напомню: Проектируемый проезд № 1217 – улица с полностью односторонним движением, и надо быть очень мотивированными ИДПС, чтобы найти там «встречку», но, так или иначе, взмахнув волшебной полосатой палочкой, Ринат Абдулгафарович​ ровно на время составления протокола сумел успешно ее найти.

К материалам дела Ринат Абдулгафарович Шаймярдянов и Рахматуллин Р.А. вознамерились приложить только собственные фотографии «Форда и «мерседеса», стоящих у края проезжей части и схему, отражающую только положение двух машин у обочины.

На настойчивое требование рассмотреть дело в соответствии с требованиями с. 26.11 КоАП РФ с использованием всех прилагаемых фото и видеоматериалов Ринат Абдулгафарович отвел:

«Я рассмотрел ваше устное заявление и отклонил его».​ Только когда моя жена включила телефон в режим видеозаписи, ИДПС согласились принять письменное ходатайство о приобщении к делу фотографий и видеозаписи. «Судов мы не боимся» – сказали напоследок инспекторы.

Кстати, инспекторы сохранили в тайне от моей жены объяснения господина Пипича, а ведь так хочется узнать, что там понаписал «Винни-Пух». Как и не захотели приобщать к делу запись его видеорегистратора. Странно, правда?

И еще. На борту машин ГИБДД красуется телефон доверия, с приглашением, в случае чего, позвонить. По этому телефону, если вам потребуется, никто не подойдет. Такое вот доверие.​ Нет, друзья, лучше камеры.

Автор: Павел Кретов (Синие ведерки).