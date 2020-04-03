В Москве запретили поездки на машине вдвоем

В Москве запретили поездки на машине вдвоем
03 апреля 20:11 2020

В эфире «Первого канала» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о новых мерах, принимаемых в столице в связи с пандемией вируса COVID-19

Режим самоизоляции в Москве продлен до 1 мая. Принятые меры:

  • Передвижение на автомобиле по городу теперь разрешено только по одному, исключение — совместная самоизоляция;
  • Нарушителей карантина будут отслеживать по специально созданной базе с фото заразившихся коронавирусом;
  • Полиция получит право составлять протоколы на нарушителей самоизоляции после соглашения мэрии и МВД.

Спикер Мосгордумы также уточнил, что доехать до дачи москвичам не запрещается.

«Единственное, главное — чтобы вы не нарушали эти самые социальные нормы, чтобы вы не собирались компаниями. Он не может посадить второго, третьего, четвертого. Это будет нарушение полутора метров»,— добавил он. В этом случае водитель будет оштрафован.

Также, по словам господина Шапошникова, нарушением будет появление на улицах города вместе трех и более человек.

«У нас нет задачи никого записать в “злостники”, но если у подъезда будет сидеть компания из трех человек, это будет нарушение. Им за это грозит штраф в 4 тыс. руб.» — сказал он. За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается до 5 тыс.

Как заявили в Главном управлении МВД по Москве, к 3 апреля составлено 145 протоколов о нарушении самоизоляции.

1 апреля Мосгордума приняла поправки в КоАП о введении штрафов за несоблюдение режима самоизоляции. Также для граждан, находящихся на домашнем лечении или карантине по причине прибытия из стран с неблагоприятном эпидемической обстановкой устанавливается контроль передвижений при помощи системы городского видеонаблюдения и геолокации сотовых операторов.

Источник Коммерсантъ.

На тему:

  Article "tagged" as:
автомобилькоронавирусМосгордумаМоскваСамоизоляцияШтраф
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Rolls-Royce Motor Cars и Дом Фаберже представляют ювелирное яйцо «Дух экстаза»

Rolls-Royce Motor Cars и Дом Фаберже представляют ювелирное яйцо «Дух экстаза» 0

Нарушителям правил парковки пригрозили запретом на выезд из России

Нарушителям правил парковки пригрозили запретом на выезд из России 0

Hyundai Motor Group представляет новую систему изменения продолжительности открытия клапанов

Hyundai Motor Group представляет новую систему изменения продолжительности открытия клапанов

write a comment

4 комментария

  1. Gold Lion
    03 апреля, 20:39 #1 Gold Lion

    Интересно, а как ездить в такси ?

  2. Dmitry Matveev
    03 апреля, 20:53 #2 Dmitry Matveev

    Сказочное дно…

Only registered users can comment.