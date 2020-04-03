В Москве запретили поездки на машине вдвоем

\u0412 \u044d\u0444\u0438\u0440\u0435 \u00ab\u041f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u00bb \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u041c\u043e\u0441\u0433\u043e\u0440\u0434\u0443\u043c\u044b \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0428\u0430\u043f\u043e\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u0435\u0440\u0430\u0445, \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0432 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0446\u0435 \u0432 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0435\u0439 \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 COVID-19\r\n\u0420\u0435\u0436\u0438\u043c \u0441\u0430\u043c\u043e\u0438\u0437\u043e\u043b\u044f\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043b\u0435\u043d \u0434\u043e 1 \u043c\u0430\u044f. \u041f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0440\u044b:\r\n\r\n \t\u041f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 \u043f\u043e \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0443 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443, \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u2014 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u0438\u0437\u043e\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f;\r\n \t\u041d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u0441 \u0444\u043e\u0442\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0437\u0438\u0432\u0448\u0438\u0445\u0441\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043e\u043c;\r\n \t\u041f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u044b \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0438\u0437\u043e\u043b\u044f\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u044d\u0440\u0438\u0438 \u0438 \u041c\u0412\u0414.\r\n\r\n\u0421\u043f\u0438\u043a\u0435\u0440 \u041c\u043e\u0441\u0433\u043e\u0440\u0434\u0443\u043c\u044b \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e \u0434\u0430\u0447\u0438 \u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0438\u0447\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f.\r\n\u00ab\u0415\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u2014 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0430\u043b\u0438 \u044d\u0442\u0438 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0440\u043c\u044b, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432\u044b \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438. \u041e\u043d \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e, \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0433\u043e, \u0447\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0442\u043e\u0433\u043e. \u042d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u00bb,\u2014 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043e\u043d. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043d.\r\n\u0422\u0430\u043a\u0436\u0435, \u043f\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u0433\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u0428\u0430\u043f\u043e\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430, \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a.\r\n\u00ab\u0423 \u043d\u0430\u0441 \u043d\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0432 "\u0437\u043b\u043e\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438", \u043d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443 \u043f\u043e\u0434\u044a\u0435\u0437\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0437 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u044d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0418\u043c \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u0432 4 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.\u00bb \u2014 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u043e\u043d. \u0417\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e 5 \u0442\u044b\u0441.\r\n\u041a\u0430\u043a \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u041c\u0412\u0414 \u043f\u043e \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435, \u043a 3 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e 145 \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u043e\u0432 \u043e \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0438\u0437\u043e\u043b\u044f\u0446\u0438\u0438.\r\n\r\n1 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f \u041c\u043e\u0441\u0433\u043e\u0440\u0434\u0443\u043c\u0430\u00a0\u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0438\u00a0\u0432 \u041a\u043e\u0410\u041f \u043e \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0438\u0437\u043e\u043b\u044f\u0446\u0438\u0438. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d, \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0435\u043c \u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438\u00a0\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435\u00a0\u043f\u043e \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f \u0438\u0437 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u0441 \u043d\u0435\u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u043e\u043c \u044d\u043f\u0438\u0434\u0435\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f\u00a0\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439\u00a0\u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0433\u0435\u043e\u043b\u043e\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432.\r\n\r\n\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441\u0430\u043d\u0442\u044a.