Porsche публикует эксклюзивные видеодокументы, посвященные участию в Formula E

10 января 13:11 2020

На протяжении нескольких месяцев съемочная группа сопровождала команду TAG Heuer Porsche Formula E на ее пути к первой в мире гоночной серии для электромобилей

Захватывающие кадры фильма «Дорога в Formula E», можно уже сейчас посмотреть в Porsche Newsroom. 26-минутное видео рассказывает не только о важнейших этапах пути и успешном дебюте на гонке в пригороде Эр-Рияда, Эд-Диръия (Саудовская Аравия). Зрители также получат эксклюзивную возможность познакомиться с миром Porsche Motorsport.

«Компания Porsche добилась многочисленных успехов на гоночных трассах всего мира, в том числе и на легендарных 24 часах Ле-Мана. Поэтому требования, которые мы предъявляем к себе, чрезвычайно высоки», – говорит Амиэль Линдсей, менеджер команды TAG Heuer Porsche Formula E. «После интенсивной подготовки мы приняли участие в первой гоночной серии для электромобилей и в значительной степени определяем будущее автоспорта», – констатирует пилот Андрэ Лоттерер. «При этом мы постоянно приобретаем новый опыт, – добавляет его коллега Нил Яни – Прежде всего тогда, когда мы соперничаем с конкурентами».


Успех в чемпионате ABB FIA Formula E важен не только для автоспортивного подразделения. Так как Porsche использует гоночные инновации в производстве серийных автомобилей, опыт, приобретенный в ходе гонок, оказывает существенное влияние на создание дорожных спортивных автомобилей завтрашнего дня.

«Porsche является пионером экологически чистой спортивной мобильности, – утверждает Мальте Хунеке, технический руководитель проекта в команде TAG Heuer Porsche Formula E. – Автомобили с приводом от батарей являются в настоящее время главной темой в автомобильной промышленности, так как они позволяют сократить выбросы CO2. И мы уверенно движемся к достижению этой цели».

Porsche публикует эксклюзивные видеодокументы, посвященные участию в Formula EPorsche публикует эксклюзивные видеодокументы, посвященные участию в Formula E

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  Категории:
ВидеоНовости
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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