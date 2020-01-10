Porsche публикует эксклюзивные видеодокументы, посвященные участию в Formula E

На протяжении нескольких месяцев съемочная группа сопровождала команду TAG Heuer Porsche Formula E на ее пути к первой в мире гоночной серии для электромобилей

Захватывающие кадры фильма «Дорога в Formula E», можно уже сейчас посмотреть в Porsche Newsroom. 26-минутное видео рассказывает не только о важнейших этапах пути и успешном дебюте на гонке в пригороде Эр-Рияда, Эд-Диръия (Саудовская Аравия). Зрители также получат эксклюзивную возможность познакомиться с миром Porsche Motorsport.

«Компания Porsche добилась многочисленных успехов на гоночных трассах всего мира, в том числе и на легендарных 24 часах Ле-Мана. Поэтому требования, которые мы предъявляем к себе, чрезвычайно высоки», – говорит Амиэль Линдсей, менеджер команды TAG Heuer Porsche Formula E. «После интенсивной подготовки мы приняли участие в первой гоночной серии для электромобилей и в значительной степени определяем будущее автоспорта», – констатирует пилот Андрэ Лоттерер. «При этом мы постоянно приобретаем новый опыт, – добавляет его коллега Нил Яни – Прежде всего тогда, когда мы соперничаем с конкурентами».



Успех в чемпионате ABB FIA Formula E важен не только для автоспортивного подразделения. Так как Porsche использует гоночные инновации в производстве серийных автомобилей, опыт, приобретенный в ходе гонок, оказывает существенное влияние на создание дорожных спортивных автомобилей завтрашнего дня.