Виртуальный голосовой помощник для Huracán Evo <span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span><span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

Суперкары Huracán Evo модельного ряда 2020 года будут оснащены виртуальным голосовым помощником Alexa от облачного сервиса Amazon, который выводит комфорт от вождения на еще более высокий уровень

Первый Huracán Evo с поддержкой Alexa представили на международной выставке технологических инноваций Consumer Electronics Show в начале января в Лас-Вегасе.

Huracán Evo — первый в истории суперкар, оснащенный информационно-развлекательной системой с цифровыми сервисами. Lamborghini станет первым автопроизводителем, предлагающим встроенное управление климат-контролем, внутренним освещением и обогревом сидений посредством простых голосовых команд помощнику Amazon Alexa, что позволит пилоту полностью сфокусироваться на процессе вождения. На полноприводном Evo голосовой помощник будет интегрирован даже в систему управления динамикой LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata). Это новый уровень голосового управления в суперкаре: водитель сможет звонить, прокладывать маршрут, слушать музыку и аудиокниги, новости, прогнозы погоды и многое другое — для этого нужно лишь обратиться к Alexa!

Интеграция с Alexa также позволит владельцам Lamborghini увеличить количество подключаемых устройств, работающих с голосовым помощником. Благодаря простым голосовым командам за рулем Huracán Evo можно управлять чем угодно — от въездных ворот до регулировки температуры и освещения — прямо из суперкара. Разработка специального усовершенствованного интерфейса «человек-машина» Human Machine Interface (HMI) — первый этап стратегического партнерства с Amazon. Система позволит непрерывно обновлять функции Alexa в суперкарах Lamborghini и откроет новые возможности для будущего сотрудничества двух компаний, работающих над развитием инноваций подключения и интеграций с платформой Amazon Web Services (AWS).

«Huracán Evo — непревзойденный суперкар с уникальными возможностями подключения, которые позволят нашим клиентам сосредоточиться на дороге и получить еще большее удовольствие от вождения, — отметил Стефано Доменикали, председатель правления и исполнительный директор Automobili Lamborghini. — Lamborghini создает будущее и становится первым среди автопроизводителей, интегрировавших Amazon Alexa для объединения элементов управления суперкаром со смарт-командами и стандартными функциями голосового помощника».

«Мы стремимся к тому, чтобы голосовой помощник стал естественной интуитивно понятной частью процесса вождения, и марка Lamborghini достигла этой цели, встроив Alexa в бортовые информационноразвлекательные системы суперкаров, — добавил Нед Курич, вице-президент Alexa Auto в Amazon. — Интеграция позволит владельцам Lamborghini насладиться удобством интеллектуального голосового сервиса, сосредоточившись на удовольствии от вождения суперкара Lamborghini. Мы ожидаем, что это установит новый стандарт голосового управления, когда Huracán Evo модельного ряда 2020 года будут переданы клиентам».

Huracán Evo Coupé и Spyder с двигателем V10, выпущенные в 2019 году, — новейшее поколение полноприводных суперкаров Lamborghini. Они являются первыми моделями марки с обновленным дизайном, усовершенствующим аэродинамику, предиктивной системой управления динамикой и интегрированной системой управления Lamborghini Vehicle Dynamics Control System в сочетании с полным приводом. Все это переносит отзывчивость, маневренность и комфорт от вождения на новый уровень. Huracán Evo оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем V10, развивающим мощность 640 л.с. (470 кВт) при 8 000 об/мин с крутящим моментом 600 Нм при 6 500 об/мин. Благодаря сухому весу 1 422 кг отношение массы Huracán Evo к мощности двигателя равно 2,22 кг/л.с., что позволяет суперкару разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, а до 200 км/ч — за 9 секунд. Тормозной путь со 100 до 0 км/ч составляет всего 31,9 м. Максимальная скорость превышает 325 км/ч.

В январе 2020 года марка анонсировала выпуск Huracán Evo Coupé с задним приводом (RWD), который несомненно подарит будущим владельцам яркие эмоции и истинное удовольствие от вождения. Первые суперкары Huracán Evo RWD будут переданы клиентам весной 2020 года. Голосовой ассистент Alexa будет доступен в качестве опции в течение 2020 года для всего семейства Huracán Evo, включая RWD.