Юрий Музыченко и девятитонный монстр: музыкант проверил возможности боевого грузовика «КАМАЗ-мастер»

\u0412 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438 \u0430\u0440\u0442-\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0439 \u0442\u0432\u043e\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u00ab\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u0412\u0422\u0411: \u0410\u0440\u0442. \u0421\u043f\u043e\u0440\u0442. \u0425\u0430\u0439\u043f\u00bb \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043d\u0442 \u0438 \u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u042e\u0440\u0438\u0439 \u041c\u0443\u0437\u044b\u0447\u0435\u043d\u043a\u043e \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0448\u0442\u0430\u0431-\u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443 \u00ab\u0421\u0438\u043d\u0435\u0439 \u0430\u0440\u043c\u0430\u0434\u044b\u00bb \u042d\u0442\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0438\u044f \u0432\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u0432\u044f\u0449\u0435\u043d\u0430 \u043c\u0435\u0447\u0442\u0435 \u2013 \u043c\u0435\u0447\u0442\u0435 \u042e\u0440\u0438\u044f \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0439 \u0440\u0430\u043b\u043b\u0438\u0439\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u043c\u0438\u0440\u0430 \u0438 \u043c\u0435\u0447\u0442\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u0435. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442 \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043e \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0434\u0432\u0435\u0440\u0438 \u0448\u0442\u0430\u0431-\u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0432 \u041d\u0430\u0431\u0435\u0440\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0427\u0435\u043b\u043d\u0430\u0445 \u0438 \u043c\u0443\u0437\u0435\u044f \u0442\u0440\u043e\u0444\u0435\u0435\u0432, \u0433\u0434\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b 17 \u0437\u043e\u043b\u043e\u0442\u044b\u0445 \u0431\u0435\u0434\u0443\u0438\u043d\u043e\u0432 \u2013 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434 \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u044b \u0432 \u00ab\u0420\u0430\u043b\u043b\u0438 \u0414\u0430\u043a\u0430\u0440\u00bb, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442 \u0437\u0430\u0433\u043b\u044f\u043d\u0443\u0442\u044c \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u044c \u0431\u043e\u0435\u0432\u043e\u0433\u043e \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u0438\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0435\u0445\u0430\u0442\u044c, \u043d\u043e \u0438 \u043b\u0435\u0442\u0435\u0442\u044c (\u0432\u0430\u043c \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u044d\u043c\u043e\u0446\u0438\u0438 \u041c\u0443\u0437\u044b\u0447\u0435\u043d\u043a\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u044b\u0436\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u00ab\u041a\u0410\u041c\u0410\u0417\u0435\u00bb \u0441 \u0442\u0440\u0430\u043c\u043f\u043b\u0438\u043d\u043e\u0432). \u00ab\u201d\u041a\u0410\u041c\u0410\u0417-\u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u201d \u2013 \u044d\u0442\u043e \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0432 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u043c \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0432\u043e\u0442 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u0439. \u042d\u0442\u043e \u0438 \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440, \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438, \u0438 \u0448\u043a\u043e\u043b\u0430 \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043e\u0432, \u0448\u0442\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d, \u043d\u043e \u0438 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u044d\u043a\u0438\u043f\u0430\u0436\u0435\u0439. \u0412\u0422\u0411 \u0433\u043e\u0440\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0434\u0430\u0432\u043d\u0438\u043c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0441 \u201c\u041a\u0410\u041c\u0410\u0417-\u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u201d, \u0438 \u043c\u044b \u0440\u0430\u0434\u044b, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0435 \u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b\u00bb, \u2014 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0412\u0438\u043a\u0442\u043e\u0440 \u041b\u0443\u043a\u044c\u044f\u043d\u043e\u0432, \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0438\u0439 \u0432\u0438\u0446\u0435-\u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0412\u0422\u0411. \u0412\u0441\u043b\u0435\u0434 \u0437\u0430 \u042e\u0440\u0438\u0435\u043c \u043c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0435\u043c \u043f\u0443\u0442\u044c \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u0430 \u00ab\u041a\u0410\u041c\u0410\u0417-\u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u00bb \u043e\u0442 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0434\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u0438\u043a\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0438\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043d\u0442\u0430 \u043a \u0430\u0432\u0442\u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0443 \u0438 \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u00ab\u0414\u0430\u043a\u0430\u0440\u0435\u00bb \u0434\u0432\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434 \u0432\u0441\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0432 3:30 \u0443\u0442\u0440\u0430, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b, \u043d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0436\u0430\u0440\u0443 \u0434\u043e 55\u0421 \u0432 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435, \u043f\u0440\u0435\u043e\u0434\u043e\u043b\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u0442\u043d\u0438 \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u043a\u0438\u043b\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432, \u0434\u0435\u043b\u0430\u044f \u043b\u0438\u0448\u044c \u043f\u043e \u0433\u043b\u043e\u0442\u043a\u0443 \u0432\u043e\u0434\u044b \u0432 \u0447\u0430\u0441. \u0412 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u044b \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u00ab\u041a\u0410\u041c\u0410\u0417-\u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u00bb, \u0437\u0430\u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430: \u043f\u044f\u0442\u0438\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u00ab\u0414\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u00bb \u042d\u0434\u0443\u0430\u0440\u0434 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432 \u0438 \u0434\u0432\u0443\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u00ab\u0414\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u00bb \u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041a\u0430\u0440\u0433\u0438\u043d\u043e\u0432, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u043a \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u00ab\u041a\u0410\u041c\u0410\u0417-\u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u00bb, \u0441\u0435\u0440\u0435\u0431\u0440\u044f\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0437\u0435\u0440 \u0440\u0430\u043b\u043b\u0438 \u00ab\u0428\u0435\u043b\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0443\u0442\u044c 2018\u00bb \u0410\u0445\u043c\u0435\u0442 \u0413\u0430\u043b\u044f\u0443\u0442\u0434\u0438\u043d\u043e\u0432. \u0416\u0443\u0442\u043a\u0430\u044f \u0442\u0440\u044f\u0441\u043a\u0430 \u0438 \u0442\u044f\u0436\u0435\u043b\u0435\u0439\u0448\u0438\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u043d\u0435 \u043c\u0435\u0448\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043c \u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a \u043d\u043e\u0447\u0438 \u0434\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e \u043b\u0430\u0433\u0435\u0440\u044f, \u0433\u0434\u0435 \u0438\u0445 \u0436\u0434\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430\u0431\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u0430\u0445 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u00ab\u041a\u0410\u041c\u0410\u0417\u00bb (\u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0438\u0437\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0438 \u0435\u0433\u043e). \u00ab\u042f \u0432\u0430\u043c \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0441\u043a\u0430\u0436\u0443, \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0430 \u0432 \u0431\u043e\u0435\u0432\u043e\u043c \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u0438\u043a\u0435 \u201c\u041a\u0410\u041c\u0410\u0417-\u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u201d \u2013 \u043e\u0434\u043d\u043e \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u044f\u0440\u043a\u0438\u0445 \u0438, \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439, \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u044b\u0445 \u0432\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u043c\u043e\u0435\u0439 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438, \u2014 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u042e\u0440\u0438\u0439 \u041c\u0443\u0437\u044b\u0447\u0435\u043d\u043a\u043e. \u2014 \u041d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c, \u043d\u0430\u043c \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0442\u044c \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445 \u044d\u043c\u043e\u0446\u0438\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u043a\u0430\u0440, \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u043b\u044e\u0431\u044b\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0438 \u0431\u043e\u043b\u0438\u0434\u044b \u2013 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0438\u0433\u0440\u0443\u0448\u043a\u0438\u00bb. \u00ab\u041d\u0430\u043c \u0431\u044b\u043b\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435 \u201c\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u0412\u0422\u0411: \u0410\u0440\u0442. \u0421\u043f\u043e\u0440\u0442. \u0425\u0430\u0439\u043f\u201d \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u042e\u0440\u0438\u044e \u0438 \u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445, \u043c\u044b \u043d\u0430\u0434\u0435\u0435\u043c\u0441\u044f, \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u043d\u0430\u0448\u0443 \u0448\u0442\u0430\u0431-\u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443, \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043e\u0432, \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0448\u0442\u0443\u0440\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0438, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u0430\u0448\u0438 \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u0438\u043a\u0438, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0443\u0434 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0447\u043b\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0448\u0435\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b, \u2013 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0427\u0430\u0433\u0438\u043d. \u2013 \u041d\u0430\u0434\u0435\u0435\u043c\u0441\u044f \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0442\u044c \u0437\u0430 \u201c\u041a\u0410\u041c\u0410\u0417-\u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u201d, \u043d\u0443 \u0430 \u043c\u044b \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u0435\u043c\u0441\u044f \u0438 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0440\u0430\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0431\u043e\u043b\u0435\u043b\u044c\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0438 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0430\u043c\u0438\u00bb. \u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u00ab\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u0412\u0422\u0411: \u0410\u0440\u0442. \u0421\u043f\u043e\u0440\u0442. \u0425\u0430\u0439\u043f\u00bb \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0435 \u0411\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0412\u0422\u0411.