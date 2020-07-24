Юрий Музыченко и девятитонный монстр: музыкант проверил возможности боевого грузовика «КАМАЗ-мастер»

24 июля 22:11 2020

В третьей серии арт-историй творческого проекта «Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп» музыкант и актер Юрий Музыченко отправился в штаб-квартиру «Синей армады»

Эта серия во многом посвящена мечте – мечте Юрия оказаться в кабине самой мощной и проходимой раллийной машины мира и мечте российских гонщиков стать лучшими на планете.

Новый формат знакомства со знаковыми объектами на карте России откроет для зрителей двери штаб-квартиры команды в Набережных Челнах и музея трофеев, где выставлены 17 золотых бедуинов – наград за победы в «Ралли Дакар», а также позволит заглянуть внутрь боевого грузовика, который может не только ехать, но и лететь (вам точно стоит увидеть эмоции Музыченко после прыжков в «КАМАЗе» с трамплинов).

КАМАЗ-Мастер

Юрий Музыченко

Юрий Музыченко, музыкант и актер

«”КАМАЗ-мастер” – это уникальная в мировом масштабе команда, которой нет равных вот уже несколько десятилетий. Это и инженерный центр, создающий автомобили, и школа пилотов, штурманов и механиков, которая поставила на поток выпуск не только машин, но и чемпионских экипажей. ВТБ гордится давним партнерством с “КАМАЗ-мастер”, и мы рады, что в этом фильме зрители смогут увидеть жизнь команды», — комментирует Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.

Вслед за Юрием мы пройдем путь пилота «КАМАЗ-мастер» от картинга до главного грузовика команды и увидим, как меняется отношение музыканта к автоспорту и людям, которые на «Дакаре» две недели подряд встают в 3:30 утра, чтобы, несмотря на жару до 55С в кабине, преодолевать сотни и даже тысячи километров, делая лишь по глотку воды в час. В видео приняли участие пилоты команды «КАМАЗ-мастер», заслуженные мастера спорта: пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев и двукратный победитель «Дакара» Андрей Каргинов, а также механик команды «КАМАЗ-мастер», серебряный призер ралли «Шелковый путь 2018» Ахмет Галяутдинов. Жуткая тряска и тяжелейшие условия не мешают им с предельной отдачей работать в кабине, чтобы к ночи добраться до лагеря, где их ждет комфортабельный дом на колесах на базе «КАМАЗ» (зрители видео смогут увидеть изнутри и его).

Юрий Музыченко

Юрий Музыченко

«Я вам честно скажу, поездка в боевом грузовике “КАМАЗ-мастер” – одно из самых ярких и, пожалуй, самых страшных впечатлений в моей жизни, — говорит Юрий Музыченко. — Надеюсь, нам удалось передать хотя бы часть тех эмоций, которые вызывает этот суперкар, по сравнению с которым любые другие машины и болиды – просто игрушки».

«Нам было очень интересно поучаствовать в проекте “Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп” и показать Юрию и зрителям, которых, мы надеемся, будет много, нашу штаб-квартиру, наших пилотов, механиков, штурманов и, конечно, наши грузовики, в которые вложен огромный труд каждого члена нашей команды, – говорит Владимир Чагин. – Надеемся теперь еще больше людей будут болеть за “КАМАЗ-мастер”, ну а мы постараемся и дальше радовать своих болельщиков красивыми и уверенными победами».

Юрий Музыченко

Посмотреть все видео проекта «Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп» можно на канале Банка ВТБ.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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