Новый Nissan Note станет 7-местным

Как сообщает японское издание Response, одним из основных новшеств станет появление семиместной весрии «Енота», которая получит увеличенную колесную базу и сдвижные задние двери. Учитывая скромные размеры автомобиля, третий ряд сидений будет предназначен для детей либо щуплых пассажиров.
В экстерьере Nissan Note новой генерации получит уходящие почти до лобового стекла V-образную светодиодную оптику и массивную решетку радиатора.
В силовой линейке останется гибридная модификация e-POWER: 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» работает исключительно как генератор электроэнергии, которая запасается в расположенной под передними сиденьями литий-ионной батарее. Основной электромотор пиковой мощностью 110 л.с. вращает передние колёса, а на задней оси установлен более 4,5-сильный электродвигатель для надежного старта на скользком покрытии.
Более полная информация Nissan Note третьего поколения появится ближе к дебюту, который должен состояться в середине 2020 года.
Источник За рулем.
C 2014 года www.amsrus.ru
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