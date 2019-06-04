Лимитированная серия Hyundai Solaris Super Series поступила в продажу

Компания Хендэ Мотор СНГ объявляет о старте продаж лимитированной серии Hyundai Solaris Super Series, одного из самых популярных седанов на российском рынке.

Solaris Super Series построен на базе комплектации Comfort с добавлением следующего оборудования: навигационной системы с сенсорным экраном 7” и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™), задними датчиками парковки, климат-контролем, подогревом лобового стекла и форсунок омывателя. Hyundai Solaris лимитированной серии агрегатируется 1.6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с., 6-ступенчатой автоматической или механической трансмиссией. Автомобили этой серии отмечены также специальной эмблемой Super Series .

Тираж лимитированной серии — шесть тысяч автомобилей, продажи продлятся с мая по октябрь 2019 года в официальных дилерских центрах Hyundai на всей территории России.

Стоимость Solaris Super Series стартует от 880 тысяч рублей. Его также можно приобрести в рамках финансовых программ СТАРТ или СТАРТ ПЛЮС и по новому промо предложению по программе СТАРТ для Solaris SE «Кредитные каникулы! 3 месяца в подарок» . Условия этого предложения позволяют не вносить ежемесячные платежи по кредиту в течение первых трех месяцев с момента заключения кредитного договора, без смещения графика платежей.