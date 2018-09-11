KIA объявляет комплектации и цены нового поколения седана Cerato

Продажи нового KIA Cerato четвертого поколения стартуют в России с октября

KIA Motors Rus сообщает, что продажи нового KIA Cerato четвертого поколения стартуют в России 1 октября 2018 года. KIA Cerato будет представлен в 10 вариантах комплектаций по ценам от 1 049 900 до 1 359 900 рублей.

На российском рынке новый KIA Cerato будет доступен с двумя силовыми агрегатами: 1.6 л Gamma (128 л. с., 155 Н*м) и 2.0 л Nu (150 л. с., 192 Н*м). Оба двигателя четырехцилиндровые, атмосферные с системой распределенного впрыска топлива MPI. Версия с двигателем 1,6 литра может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобили с двухлитровым двигателем комплектуются только 6-ступенчатым «автоматом».

Созданный на новой глобальной платформе К2, Cerato обрел новую концепцию дизайна, вдохновленную первым автомобилем KIA класса «гран туризмо» Stinger. Кабина смещена назад, линия капота стала длиннее, а крышка багажника короче. Вместе с остальными решениями и новой формой кузова коэффициент аэродинамического сопротивления седана Сх снизился до 0,27.

Автомобиль стал просторнее и получил самое современное оснащение. Без изменений осталась только колесная база KIA Cerato: она по-прежнему составляет 2700 мм. Все остальные габаритные размеры увеличились: длина на 80 мм (до 4640 мм), ширина на 20 мм (до 1800 мм), высота – на 5 мм (до 1450 мм). Передний и задний свесы стали больше, соответственно, на 20 и 60 мм. Объем багажника увеличился на 20 л и теперь составляет 502 л (VDA).

Уже в базовой комплектации Cerato оснащается шестью подушками безопасности, дисковыми тормозами на всех колесах, имеет систему стабилизации курсовой устойчивости, интегрированную систему активного управления (VSM), ассистент экстренного торможения (BAS) и ассистент старта на подъеме (НАС). Также автомобиль может быть оснащен системами контроля «слепых» зон (BCW) и помощи при движении задним ходом (RCTA).

Впервые для этой модели предлагаются полностью светодиодные фары. Эффективность шумоизоляции поднялась на новый уровень, а кузов стал более устойчивым к коррозии. Специалисты KIA провели адаптацию автомобиля к российским условиям эксплуатации. Дорожный просвет увеличен на 15 мм относительно американской спецификации с соответствующей перенастройкой подвески и теперь составляет 150 мм. Эксклюзивно для России предлагается расширенный пакет «Теплые опции». Как и все другие модели KIA, представленные на российском рынке, Cerato оснащен системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.

Новый седан оснащается аудиосистемой с шестью динамиками. В зависимости от комплектации ее дополняет монохромный дисплей диагональю 3,8” или цветной 8”. Уже в базовой версии мультимедийной системы имеется: радио, USB и AUX входы, поддержка формата МР3 и протокола беспроводной связи Bluetooth.

Седан KIA Cerato в базовой комплектации Comfort комплектуется стальными 15-дюймовыми колесными дисками и полноразмерным запасным колесом. Зеркала заднего вида с электроприводом окрашены в цвет кузова. Водительское сиденье имеет регулировку по высоте, а спинка заднего сиденья складывается в пропорции 60/40. Автомобиль оснащается маршрутным компьютером и системой контроля давления в шинах.

Среди базовых опций комфорта — ключ с дистанционным управлением центральным замком, мультифункциональное рулевое колесо, кондиционер, иммобилайзер, электропривод всех стеклоподъемников. В пакет «Теплые опции» включен подогрев боковых зеркал заднего вида, передних сидений и форсунок стеклоомывателя. Стоимость KIA Cerato Comfort 1,6 6МТ составит 1 049 900 рублей, версии Comfort 1,6 6АТ – 1 089 900 рублей, а Comfort 2,0 6AT – 1 119 900 рублей.

В комплектации Luxe предусмотрены стальные колесные диски 16″ с полноразмерными колпаками, светодиодные дневные ходовые огни и повторители указателя поворота. Автомобиль комплектуется противотуманными фарами. Обод руля и ручка селектора трансмиссии имеют отделку кожей. В этой комплектации KIA Cerato оснащается раздельным двухзонным климат-контролем и автоматической системой предотвращения запотевания лобового стекла.

В число электронных ассистентов добавляются передние и задние датчики парковки, круиз-контроль и датчик света. Также в комплектацию Luxe входит приборная панель Supervision c монохромным дисплеем TFT 3.5”. Пакет «Теплые опции» дополнен электрическим отопителем салона и подогревом рулевого колеса. Стоимость KIA Cerato Luxe 1,6 6МТ составит 1 089 900 рублей, Luxe 1,6 6АТ – 1 129 900 рублей, Luxe 2,0 6AT – 1 159 900 рублей.

В комплектации Prestige (доступна только с автоматической трансмиссией) на KIA Cerato устанавливаются 16-дюймовые легкосплавные диски. Задние фонари оснащены светодиодными элементами. Салонное зеркало заднего вида имеет функцию автоматического затемнения. Устанавливается мультимедийная система с диагональю экрана 8″ и камера заднего вида. Система поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Предусмотрена система выбора режима вождения (Drive Mode Select), а пакет «Теплые опции» дополняется подогревом задних сидений. Стоимость KIA Cerato Prestige 1,6 6АТ составит 1 199 900 рублей, Prestige 2,0 6AT – 1 229 900 рублей.

Комплектация Premium внешне отличается светодиодными фарами. Эти автомобили имеют приборную панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2», систему бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой, а также интеллектуальную систему открывания багажника. Список опций безопасности расширяется за счет систем контроля «слепых» зон (BCW) и помощи при движении задним ходом (RCTA). Под дисплеем мультимедийной системы устанавливается панель беспроводной зарядки мобильного телефона, а зеркала заднего вида дополнены электроприводом складывания. Стоимость автомобиля в этой версии составит 1 299 900 рублей.



Максимальная комплектация Premium+ предусматривает кожаную отделку сидений и электрорегулировку положения переднего сиденья в 10 направлениях с функцией памяти. В максимальной комплектации цена KIA Cerato нового поколения составит 1 359 900 рублей. Комплектации Premium и Premium+ доступны в сочетании с мотором 2.0 и автоматической коробкой передач.

Новый KIA Cerato будет предлагаться в России в девяти вариантах цвета кузова, в том числе трех новых – серый Steel Gray, синий Horizon Blue и красный Runway Red.

С 11 сентября на официальном сайте можно узнать подробности о новой модели, в том числе в формате виртуального шоу-рума, разместить заявку на подходящую комплектацию и записаться на тест-драйв.

Несмотря на выход на российский рынок новой модели, третье поколение Cerato не покидает его: оно будет представлено в продаже как Cerato Classic. Подобному решению способствовал успех эксперимента с сохранением на рынке двух поколений кроссовера Sorento, дополнивших друг друга и значительно укрепивших позиции KIA в сегменте SUV.

Седаны Cerato двух поколений также не вступят во внутреннюю конкуренцию, обращаясь к разной целевой аудитории. У российских клиентов появляется более широкий выбор – обратить внимание на проверенный годами и более доступный Cerato Classic, имеющий основные необходимые для автомобилей подобного класса качества. Или сделать выбор в пользу KIA Cerato четвертого поколения, предлагающим наиболее современные, передовые решения в сегменте компактных седанов, новый «эталонный седан» в своем классе.

На все автомобили KIA распространяется уникальная гарантия KIA – 5 лет или 150 000 км пробега. Полная и подробная информация о новом KIA Cerato, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, участвующих в различных программах дилерах, представлена в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте.