Hyundai инвестирует в партнерство с Aurora

Hyundai Motor Group и Aurora Innovation Inc. объявили о том, что Hyundai Motor Company инвестирует в компанию Aurora, чтобы ускорить разработку технологий для беспилотных автомобилей

Это позволит укрепить стратегическое партнерство, образованное в 2018 году между компаниями. Hyundai и Aurora развивают технологии беспилотного вождения для флагманского автомобиля с силовой установкой на топливных элементах Hyundai NEXO. В рамках нового этапа сотрудничества компании договорились включить в спектр своей работы более широкий круг моделей и создать оптимальную платформу для беспилотных автомобилей Hyundai.

«Компания Aurora является основным инноватором в сфере беспилотных технологий, и мы хотим развивать наше успешное сотрудничество с ней, — отметил Чхи Янг Чхо (Youngcho Chi), директор по инновациям Hyundai Motor Group. — Тесная работа с лидерами отрасли во всем мире поможет нам разрабатывать полностью беспилотные автомобили, которые предложат нашим клиентам высочайший уровень безопасности».

Сразу после своего образования компания Aurora вырвалась в лидеры отрасли по разработке технологий автономного вождения. В ее системе Aurora Driver используются лидар, радар и камеры, которые следят за обстановкой вокруг автомобиля и передают полученные данные для обработки в компьютер, рассчитывающий безопасный маршрут. Благодаря внедрению Aurora Driver, автомобили Hyundai смогут эффективнее отслеживать ситуацию на дороге, реагировать на ее изменения и быстрее адаптироваться к различному окружению.

«Мы довольны прогрессом, который показывает команда Hyundai, – сказал Стерлинг Андерсон (Sterling Anderson), соучредитель и директор по продукции Aurora. – Вместе со всеми нашими партнерами мы наблюдаем за появлением единой мощной платформы, которая позволит внедрить беспилотные технологии безопасно, быстро и масштабно».

Сотрудничество Hyundai с Aurora является частью стратегии Группы по выходу в лидеры рынка автономного транспорта. В 2017 году в ходе выставки CES автомобиль Hyundai IONIQ успешно продемонстрировал возможности автономных систем вождения на улицах Лас-Вегаса. Hyundai также представила парк автомобилей с системой автономности 4-го уровня на Зимней Олимпиаде 2018 в Пхёнчхане.

Hyundai Motor Group планирует вывести на рынок беспилотные автомобили с 4-м уровнем автономности в 2021 году, когда состоится пробный запуск парка автономных «роботакси» в «умных» городах. Группа будет бороться с имеющимися ограничениями для автомобилей и водителей, чтобы делать жизнь своих клиентов лучше, и в конечном счете реализовать свою концепцию свободы передвижения.