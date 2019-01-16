Lexus начинает прием заказов в России на новый UX

Lexus UX доступен в двух версиях: UX 200 и UX 250h

Цены на кроссовер составляют от 2 316 000 до 3 736 000 рублей.

15 января 2019 года Lexus объявляет о начале приема заказов на новый компактный инновационный кроссовер Lexus UX. Заключение контрактов доступно у всех официальных дилеров Лексус на территории РФ.

Новый Lexus UX стал первым в истории бренда Lexus компактным премиальным кроссовером, который сочетает в себе инновации, роскошь и безопасность, присущие бренду Lexus, а также новые смелые элементы дизайна и сверхэффективные силовые установки.

Название «UX» отражает основную концепцию, которой руководствовались специалисты инженерной группы при разработке автомобиля. Оно описывает две фундаментальные характеристики нового компактного кроссовера: Urban (городской) + X-over (кроссовер) = UX. Также название модели можно расшифровать как Urban EXplorer – то есть «городской исследователь», что одновременно указывает на основных покупателей нового кроссовера – современных, энергичных горожан, стремящихся найти яркий и динамичный подход к роскошному образу жизни. Кроме того, новый UX станет отличным выбором для тех, кто планирует приобрести первый автомобиль премиум-сегмента.

Новый Lexus UX предлагает уникальное сочетание компактных размеров, просторного салона, высокой посадки, а также захватывающей управляемости и динамики. Они подкрепляются инновационными решениями и вдохновляющими технологиями – от мощных силовых установок до самых современных систем безопасности и мультимедиа. Все это позволяет Lexus UX быть не просто «компактным автомобилем», а одним из самых инновационных городских кроссоверов.

В основе модели лежит новая глобальная платформа Global Architecture – Compact (GA-C). Благодаря ультралегкой сверхпрочной конструкции, чрезвычайно низкому центру тяжести и точным настройкам подвески новый Lexus UX отличается образцовой управляемостью, высочайшим уровнем комфорта и непревзойденной маневренностью.

Инновации – не пустой звук и когда речь заходит об экстерьере автомобиля. Смелый и привлекательный дизайн компактного кроссовера Lexus UX в полной мере отражает его лучшие качества. Вместе с дизайнерами и инженерами над созданием облика Lexus UX трудились японские мастера такуми, проработавшие детали всех внешних поверхностей автомобиля. Благодаря их работе удалось обеспечить точность изготовления поверхностей в 0,01 мм. В традициях мастеров такуми выполнен и салон Lexus UX, который по оформлению напоминает динамичный, роскошный седан. В отделке салона нового кроссовера использованы японские техники вышивки, эффектная перфорация и орнаменты, основанные на текстурах традиционной волокнистой японской бумаги «васи».

Специально для городских жителей Lexus совместил в модели UX высокую маневренность и ездовой комфорт, что стало возможным благодаря использованию высокопрочной конструкции платформы GA-C. Применение высокопрочной стали и клеящих материалов, а также лазерной сварки позволило обеспечить жесткость структуры конструкции, отточенную управляемость и премиальный комфорт.

Версии UX для России

В России новый Lexus UX будет доступен в двух версиях: UX 200 и UX 250h. На Lexus UX 200 устанавливается бензиновый четырехцилиндровый рядный двигатель рабочим объемом 1987 куб. см с высокой скоростью рабочего такта. Мощность этого двигателя составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 202 Нм. Благодаря революционному напылению металла на впускных седлах клапанов и абсолютно новому впускному каналу, высокому коэффициенту сжатия (13:1), системе впрыска топлива D4-S (непосредственный и распределенный впрыск), системе регулировки фаз газораспределения и электроприводу VVT-iE на впускной стороне новый 2,0-литровый агрегат является одним из самых эффективных двигателей в своем классе. Мотор работает в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT, которая совмещает в себе бесперебойную работу и экономию топлива с более чуткой обратной связью. За счет применения механического редуктора, который используется для начала движения с места и ускорения, трансмиссия обеспечивает отличную динамику и экономичность нового Lexus UX.

Модель Lexus UX 250h оборудована новой электрической гибридной системой IV поколения, объединяющей бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 1987 куб. см., электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E-Four. Благодаря совокупной мощности силовой установки 178 л.с. модель Lexus UX 250h отличается великолепной динамикой, высокой топливной эффективностью и быстрой реакцией на действия водителя. Гибридная система UX объединяет новый двигатель с двумя электрическими мотор-генераторами с помощью гибридной трансмиссии, которая компактнее и легче предшественников, а также отличается меньшим внутренним трением по сравнению с предыдущими системами. Скорость, при которой гибридная система может отключить бензиновый двигатель, например, при длительном движении по склону, увеличилась до 115 км/ч. Также модель UX 250h отличается системой полного привода E-Four, которая задействует отдельный, предназначенный специально для нее, электрический мотор-генератор, интегрированный в задний дифференциал. Все это обеспечивает уверенное движение кроссовера на любом типе поверхности, а также гарантирует его превосходную динамику и экономичность.

Также клиентам будет предложена версия F SPORT, которая доступна как для модели Lexus UX 200, так и для модели Lexus UX 250h. Версия F SPORT отличается эксклюзивными дизайнерскими решениями, подчеркивающими низкие и широкие формы премиального кроссовера. Помимо этого, UX F SPORT может оснащаться нестандартной версией высокочувствительной адаптивной регулируемой подвески (AVS), которая впервые была установлена на флагманах марки – купе Lexus LC и седане LS.

Палитра цветов кузова нового компактного кроссовера Lexus UX насчитывает 13 цветов, два из которых – «белый металлик F SPORT» и «синий металлик F SPORT» – предлагаются эксклюзивно для версий F SPORT. Богатый выбор сочетаний отделки и цветов салона способен удовлетворить самых взыскательных покупателей. Обивка сидений нового Lexus UX может быть выполнена из ткани, кожи или быть комбинированной (для версии F SPORT).

Цены и комплектации нового UX

Новый Lexus UX 200 будет доступен в четырех комплектациях – #live, #enjoy, #discover и #FSport. Инновационный гибридный Lexus UX 250h доступен в трех комплектациях – #enjoy, #feel и #FSport.

Уже в стартовой комплектации #live новый Lexus UX 200 стоимостью 2 316 000 рублей1 оснащается всем необходимым оборудованием, отвечающим представлениям о современном компактном городском кроссовере. В этой версии на автомобиле установлены легкосплавные 17-дюймовые диски с шинами 215/60 R17.

Lexus UX 200 в комплектации #live отличается современной оптикой, обеспечивающей великолепную видимость в любых дорожных условиях. Безопасность на дороге обеспечивают светодиодные фары ближнего и дальнего света с одной линзой, светодиодные дневные ходовые огни, автоматический корректор угла наклона фар, а также светодиодные задние габаритные, тормозные, противотуманные фонари и подсветка номерного знака.

Рулевая колонка имеет регулировку по вылету и наклону, а сиденья водителя и переднего пассажира – механическую регулировку в шести направлениях, что гарантирует удобство посадки. Также по умолчанию мультифункциональное рулевое колесо нового Lexus UX и селектор коробки передач имеют кожаную обивку.

Комфортную атмосферу в салоне компактного кроссовера создает двухзонный климат-контроль с ионизатором воздуха Nano-e. Дополнительный комфорт в салоне обеспечивают аналоговые часы с функцией автоматической корректировки времени по встроенному GPS-модулю, автоматические стеклоподъемники всех дверей, зеркала заднего вида с электрорегулировками и электроприводом складывания, датчик света, система контроля давления в шинах, круиз-контроль. В холодную погоду уют в автомобиле создают подогрев передних сидений и дополнительные воздуховоды для пассажиров заднего ряда. Кроме того, новый Lexus UX оснащается электрообогревом лобового стекла в зоне стеклоочистителей, боковыми зеркалами с обогревом и индикатором низкого уровня омывающей жидкости, которые облегчают использование кроссовера в зимних условиях.

Мультимедийная система с 7-дюймовым LCD-дисплеем и сенсорной панелью Remote Touch поддерживает форматы WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/AAC, оснащается 2 разъемами USB, одним разъемом AUX, поддерживает подключение по Bluetooth и обеспечивает надежное звучание с помощью 6 динамиков.

Безопасность клиентов по традиции является одной из важнейших ценностей для бренда Lexus. Все версии нового Lexus UX оснащаются 8 подушками безопасности – двумя фронтальными, двумя передними коленными, передними боковыми, а также двумя «шторками безопасности» по всей длине салона. Помимо этого, кроссовер комплектуется иммобилайзером, сигнализацией и системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, уже в базовой комплектации новый Lexus UX оснащается системой курсовой устойчивости (VSC), антиблокировочной системой (ABS), системой распределения тормозных усилий (EBD) и усилителем экстренного торможения (BAS). Также на автомобиле имеется система помощи при подъеме по склону (HAC) и функция автоматической активации стояночного тормоза. На задних сиденьях предусмотрены крепления ISOFIX для установки детского кресла.

В комплектации #enjoy новый Lexus UX 200 предлагается за 2 422 000 рублей, а новый Lexus UX 250h – за 2 848 000 рублей. Гибридная версия дополнительно включает в себя 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 225/50 R18. Также кроссовер оснащается рейлингами на крыше и светодиодными противотуманными фарами.

Lexus UX 200 и UX 250h в версии #enjoy комплектуются датчиками дождя, камерой заднего вида с динамической разметкой, а также передними и задними парктрониками. Защитить от ослепления водителя поможет салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. В холодные дни дополнительный комфорт в салоне обеспечит рулевое колесо, которое начиная с версии #enjoy оснащается электрообогревом.

Также Lexus UX 200 предлагается в комплектации #discover за 2 849 000 рублей. В оснащение кроссовера в этой комплектации уже входят 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами Runflat размерности 225/50 R18. Начиная с данной версии автомобиль комплектуется светодиодными фарами ближнего и дальнего света с тремя линзами, обеспечивающими превосходную видимость в самых трудных дорожных и погодных условиях. В комплектации #discover кроссовер оснащается светодиодными противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, которые облегчают маневрирование в темное время суток. Для большего комфорта водителя и пассажиров, в ручках дверей Lexus UX 200 в данной версии присутствует подсветка, облегчающая высадку и посадку в автомобиль. Кроме того, все автомобили в версии #discover комплектуются полноразмерным запасным колесом.

Помимо этого, рулевая колонка Lexus UX 200 в комплектации #discover оснащается электрорегулировкой по вылету и наклону, еще больше облегчающей поиск идеального положения за рулем. Также электрорегулировками в 8 направлениях снабжены передние сиденья автомобиля, а кресло водителя имеет дополнительную электрорегулировку поясничного подпора. Дополнительное удобство в таком Lexus UX 200 также обеспечивает система бесключевого доступа с функцией запуска двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start, а также дверь багажного отделения с электроприводом и функцией бесконтактного открытия.

Наконец, автомобили Lexus UX 200 в комплектации #discover оснащаются премиальной аудио-системой Mark Levinson с 13 динамиками и поддержкой форматов WAV/FLAC/ ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/AAC, обеспечивающей чистое звучание и великолепный звук.

Новый Lexus UX 250h с гибридной силовой установкой также предлагается в максимальной комплектации #feel. Цена такого автомобиля составляет 3 736 000 рублей. Оснащение такого кроссовера во многом повторяет комплектацию #discover, однако содержит целый ряд уникальных опций, выводящих комфорт при эксплуатации на новый уровень.

В первую очередь такой Lexus UX 250h оснащается функцией памяти положения водительского сиденья, рулевой колонки и зеркал в трех положениях, а также функцией автоматического складывания боковых зеркал заднего вида. Поддерживать оптимальную температуру в салоне помогает климат-консьерж Lexus, синхронизирующий работу двухзонного климат-контроля и передних сидений с функцией обогрева и вентиляции. Также в версии #feel новый компактный кроссовер комплектуется 4 камерами панорамного обзора и системой помощи при выезде задним ходом с функцией звукового и визуального оповещения, которые будут особенно полезны на парковке.

В салоне Lexus UX 250h в версии #feel присутствуют беспроводное зарядное устройство, удобная и точная навигационная система с цветным дисплеем с диагональю 10,3 дюйма, цветной проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD), отображающий важнейшую информацию на уровне глаз водителя, и даже такая мелочь как комплект резиновых ковриков для первого и второго ряда сидений. За дополнительный комфорт водителя и пассажира в движении в комплектации #feel отвечают адаптивная регулируемая подвеска (AVS) и специальные демпферы вибрации кузова, позволяющие максимально увеличить плавность хода автомобиля.

В комплектации #feel автомобили Lexus UX 250h оснащены новейшим комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System + 2, в который входят система распознавания дорожных знаков, система контроля усталости водителя, система помощи при смене полосы движения, система удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения и система автоматического переключения дальнего света на ближний с затемнением зоны “ослепления” встречного автомобиля (AHS). Также такой автомобиль оснащается системой мониторинга слепых зон (BSM). Этот пакет технологий активной безопасности дает новые возможности и расширяет набор сценариев управления, в которых системы безопасности способны обеспечить более высокую степень защиты водителя и пассажиров.

Отдельно в списке комплектаций стоят версии Lexus UX 200 #FSport (2 669 000 рублей) и UX 250h #FSport (3 099 000 рублей), сохраняющие все достоинства и роскошь компактного кроссовера, но одновременно максимально ориентированные на удовольствие от вождения, динамики и захватывающего управления.

Вне зависимости от двигателя и типа привода версии F SPORT оснащаются 18-дюймовыми легкосплавными дисками уникального дизайна #FSport с шинами Runflat размерности 225/50 R18. Диски с пятью спицами выполнены из уникального сплава и отличаются большей прочностью по сравнению со стандартными дисками UX, благодаря чему улучшается чувствительность автомобиля к действиям водителя и повышается маневренность.

Все Lexus UX F SPORT отличаются эксклюзивными элементами дизайна. К ним относятся передний бампер, решетка радиатора и логотипы F SPORT на передних крыльях. В салоне установлены спортивные передние сиденья F SPORT с усиленной боковой поддержкой и специальной комбинированной отделкой кожей и тканью, руль с логотипом F SPORT, уникальный селектор коробки передач F SPORT, алюминиевые накладки на педали, а также вставки в интерьере.

Все версии Lexus UX F SPORT оборудованы более крупным 8-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем приборной панели, яркость которого варьируется в зависимости от силовой установки (бензиновой или гибридной) и выбранного режима привода. Кроме того, версия Lexus UX 250h F SPORT имеет ряд технических преимуществ. Такой автомобиль оснащается нестандартной версией высокочувствительной адаптивной регулируемой подвеской (AVS), которая впервые была установлена на флагманах марки – купе Lexus LC и седане LS. Система увеличивает демпфирующее усилие для сокращения крена до минимума на поворотах или при смене полосы и уменьшает демпфирующее усилие во время движения по прямой для сохранения ходовых качеств.

Эксклюзивный тюнинг подвески F SPORT включает специальные пружины и стабилизаторы, а также задний демпфер вибрации кузова для улучшения ходовых характеристик. Также комфорт и удобство Lexus UX F SPORT можно дополнительно повысить за счет системы активного контроля звука (ASC), которая выдает звуковой эффект переключения передачи, как в автоматической КП.

Три года без забот

Специально для своих клиентов Lexus приготовил уникальное предложение. Каждый покупатель инновационного Lexus UX в течение трех лет будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем. В стоимость покупки нового компактного кроссовера независимо от комплектации и версии уже включены 3 года технического обслуживанияi, 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», а также 3 года гарантии на автомобиль. Благодаря этому покупатели Lexus UX смогут сфокусироваться на получении удовольствия от управления и владения автомобилем, полностью избавив себя от привычной рутины автовладельца.

Более подробную информацию о новом компактном кроссовере Lexus UX, его характеристиках, версиях и комплектациях, а также действующих ценах можно получить у любого из официальных дилеров Лексус на территории Российской Федерации, на сайте и по телефону 8 800 200 38 83.