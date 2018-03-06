KIA Ceed Sportswagon: всё своё вожу с собой 14

Сегодня на Женевском Международном Автосалоне-2018 состоялись мировые премьеры новейших моделей KIA.

Пятидверный хэтчбек Ceed и универсал Ceed Sportswagon нового поколения призваны усилить позиции бренда в сегменте «С» благодаря новейшим технологиям, улучшенному дизайну и потрясающей управляемости.

С момента начала выпуска на заводе KIA в Словакии в декабре 2006 года первого поколения модели cee’d, произведено более 1,3 млн автомобилей этого семейства. Более 640 000 автомобилей cee’d второго поколения было произведено с начала запуска в 2012 году. Принятое для нового поколения новое обозначение Ceed подчеркивает позиционирование модели: созданный в Европе автомобиль для европейского рынка (Community of Europe, with European Design). Планируется, что на третье поколение модели придется еще более значительная доля от европейских продаж бренда, которая в 2017 году составила 15%.

Новый Ceed стал ниже и шире предшественника и получил эффектный современный дизайн. Прямые линии визуально делают капот длиннее, а кузов в целом выглядит более динамичным. За счет новых задних светодиодных фонарей Ceed стал более заметным и узнаваемым на дороге. Емкость багажного отсека Ceed Sportswagon увеличилась до 600 литров. Хэтчбек Ceed – также один из самых вместительных автомобилей в своем классе, емкость его багажника составляет 395 л.

И для Ceed, и для Ceed Sportswagon предложена новая линейка двигателей . В частности, предлагается три варианта бензиновых двигателей: 1,0 T-GDI (с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом) мощностью 120 л. с., новый 1,4-литровый двигатель T-GDI мощностью 140 л. с. и 100-сильный двигатель с распределенным впрыском топлива 1,4 MPI. Также для третьего поколения модели будет предложен абсолютно новый дизельный двигатель U3. Он имеет рабочий объем 1,6 л, представлен в двух вариантах мощности – 115 и 136 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 280 Н*м.

Система выбора режимов управления Drive Mode Select дает водителю возможность изменять настройки двигателя и рулевого управления в соответствии со своими предпочтениями, выбирая между режимами Normal и Sport. Все двигатели агрегатируются с шестиступенчатой механической трансмиссией, для двигателей 1,4 T-GDI и 1,6 CRDi также предлагается семиступенчатая преселективная трансмиссия KIA с двумя сцеплениями.

Новый KIA Ceed будет оснащаться новейшими системами помощи водителю: новой системой контроля за вниманием водителя DAW (Driver Attention Warning), ассистентом автоматического управления дальним светом НВА (High Beam Assist), ассистентом движения в полосе LKA (Lane Keeping Assist) и системой предупреждения о риске фронтального столкновения FCW (Forward Collision Warning) с ассистентом предотвращения фронтальных столкновений FCA (Forward Collision-Avoidance Assist).

Продажи нового хэтчбека Ceed в Европе начнутся в конце второго квартала 2018 года. Универсал Sportswagon поступит в продажу в четвертом квартале. На российский рынок новое поколение хэтчбека Ceed выйдет в третьем квартале 2018 года. Информация о сроках выхода нового поколения универсала Ceed Sportswagon на российский рынок, как и о спецификациях Ceed и Ceed Sportswagon для России, будут объявлены позднее.

Обновленная KIA Optima: более современный дизайн, новые двигатели в линейке силовых агрегатов.

Также на Женевском Международном Автосалоне 2018 года состоится мировая премьера обновленной модели KIA Optima. Автомобиль бизнес-класса получил более современный дизайн, в линейку силовых агрегатов добавлено два новых двигателя .

В Европе Optima по-прежнему будет предлагаться в кузовах седан и универсал (Sportswagon) . Для обоих вариантов будут предложены два новых двигателя. На смену прежнему дизелю 1,7 CRDi приходит новый двигатель 1,6 CRDi U3, имеющий мощность 136 л. с. и крутящий момент 320 Н*м. Появился и еще один бензиновый двигатель 1,6 T-GDI мощностью 180 л. с. Новый двигатель агрегатируется с семиступенчатой преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями.

К изменениям в облике относятся обновленный дизайн бамперов, новые светодиодные задние фонари и обновленная форма основных и противотуманных фар. Решетка радиатора в фирменной стилистике «улыбка тигра» (tiger-nose) получила новую яркую отделку хромом. Версии Optima GT-Line и Optima GT получили новые светодиодные противотуманные фары, новые варианты дизайна 18-дюймовых легкосплавных колесных дисков, тонкие глянцево-черные накладки на корпуса наружных зеркал, накладки порогов и решетки воздухозаборника. Для Optima GT предусмотрены сдвоенные хромированные выхлопные трубы.

Для обновленной Optima будет предложено новейшее поколение информационно-развлекательной системы KIA с сенсорными экранами с диагональю 7 или 8 дюймов. Также будет предложена навигация и комплекс сетевых сервисов TomTom®. Новая мультимедийная система предусматривает возможность интеграции смартфонов благодаря наличию Apple CarPlay™ и Android Auto™.

Также в обновленной KIA Optima будут предложены новейшие высокотехнологичные системы помощи водителю: система контроля за вниманием водителя DAW (Driver Attention Warning), ассистент предотвращения фронтальных столкновений FCA (Forward Collision-Avoidance Assist), ассистент движения в полосе LKA (Lane Keeping Assist), ассистент управления дальним светом НВА (High Beam Assist) и полностью светодиодные основные фары с динамической подсветкой направления поворота DBL (Dynamic Bending Light).

В Европе продажи седанов и универсалов KIA Optima начнутся в третьем квартале 2018 года. В России обновленная Optima с кузовом седан ожидается также в третьем квартале 2018. Спецификации модели для российского рынка будут объявлены позднее.