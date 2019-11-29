Итоги всероссийского исследования «Рейтинги авто года – 2019»

На итоговом мероприятии «АВТО ГОДА» в торжественной обстановке были объявлены результаты ежегодного исследования «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА – 2019». Участники исследования выбрали трех победителей в разных ценовых категориях в сегментах «Многоцелевые», «Современные», «Надежные» и «Семейные» автомобили

В этом году мероприятие, посвященное объявлению ежегодных результатов исследования автомобильных предпочтений жителей России «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА – 2019», состоялось в event-пространстве My Moscow на Кутузовском проспекте 27 ноября. В кругу автомобильных экспертов и представителей автопроизводителей в формате открытого диалога были подведены итоги исследования «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» и названы победители в сегментах автомобилей, которые наиболее соответствуют реальному выбору потребителей: «Многоцелевые», «Современные», «Семейные» и «Надежные» автомобили.

Голосование проводилось на основе каталога автомобилей, официально представленных на российском рынке на момент опросов. В каждом сегменте респондентам предлагалось выбрать три модели, которые, по их мнению, максимально соответствуют заданной теме, а также указать самые значимые параметры выбранного автомобиля из предложенного списка.

Основываясь на поведенческой модели покупателя, результаты каждого сегмента были поделены на три ценовые категории: до 1,4 млн рублей, от 1,4 до 2,9 млн рублей и свыше 2,9 млн рублей.

В результате исследования были сформированы по три рейтинга в представленных 4 сегментах, где каждой модели присвоены три топовых характеристики, которые являются решающими для потребителя при выборе автомобиля.

В новом сегменте «Многоцелевые» голосующие должны были определить номинантов по ряду важных критериев, таких как вместительность салона и багажного отсека, практичность и износостойкость, ходовые качества и проходимость.

«Многоцелевыми» лидерами 2019 года стали:

Renault Duster в категории до 1 400 000 руб;

Toyota Land Cruiser Prado в категории от 1 400 000 до 2 900 000 руб;

Volkswagen Multivan в категории от 2 900 000 руб.

Призовые места в сегменте «Современные» автомобили достались «отличникам» таких критериев выбора, как: уровень комфорта водителя и пассажиров, современный дизайн, инновационные технологии:

LADA Vesta SW Cross в категории до 1 400 000 руб;

Subaru Forester в категории от 1 400 000 до 2 900 000 руб;

Volkswagen Touareg в категории от 2 900 000 руб.

Чтобы победить в сегменте «Надежные», «конкурсантам» пришлось убедить потребителей в том, что они отдают свой голос за вполне зарекомендовавший себя бренд, показать хорошие результаты в эксплуатационных показателях узлов и агрегатов и сроке службы кузовных деталей.

Лучшими по итогам голосования стали:

Nissan Qashqai в категории до 1 400 000 руб;

Mitsubishi Pajero Sport в категории от 1 400 000 до 2 900 000 руб;

Toyota Land Cruiser 200 в категории от 2 900 000 руб.

Пьедестал лидеров сегмента «Семейные» автомобили выглядит в 2019 году следующим образом:

KIA Sportage в категории до 1 400 000 руб;

SKODA Kodiaq в категории от 1 400 000 до 2 900 000 руб;

Volkswagen Teramont в категории от 2 900 000 руб.

Основными критериями отбора здесь стали практичность и функциональность салона, вместительность багажного отсека, трансформируемый и просторный салон.

Кроме присуждения почетных «званий» лучшим автомобилям, во время события произошло еще несколько торжественных награждений. Одному из участников опросов проекта «РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА» был вручен суперприз – квадроцикл CFMOTO X5 Classic. Гости и партнеры проекта вспомнили, как проходил квест «АВТО ГОДА», который этой осенью словно ветер пронесся по скоростной дороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на просторных комфортабельных минивэнах Volkswagen Caravelle, оснащенных зимними фрикционными шинами Cordiant Winter Drive и оборудованных транспондерами T-pass. Самым ловким и умелым капитаном стал Григорий Бардаков из Калининграда, ему достался уникальный приз – сказочное путешествие с родными или друзьями в заснеженную Финляндию! Пилотам экипажа также достались замечательные «премиальные» призы от партнеров проекта.

Методология исследования

Обработка и анализ данных осуществлялись независимой исследовательской компанией Ipsos. Респонденты выбирали 3 автомобиля из 335 в каждом сегменте и ранжировали их в порядке важности, поставив на 1-е место лучший автомобиль. Полученные данные были экстраполированы на генеральную совокупность жителей российских городов с населением более 100 тыс. человек в возрасте 18‒54 лет, хотя бы раз в неделю пользующихся Интернетом и у которых есть автомобиль в семье. Автомобиль, который респонденты ставили на 1-е место, получал 3 балла, на 2-е – 2 балла, на 3-е – 1 балл.