Стали известны сроки появления Suzuki Jimny на российском рынке

По словам генерального директора Такахаси Юты, внедорожник не опаздывает с началом продаж, а приедет своевременно, поскольку его стихия – это тяжелые осенне-зимние внедорожные условия, с которыми Jimny прекрасно справляется на протяжении всей своей истории.
Такахаси Юта – генеральный директор Suzuki
Новое поколение автомобиля заметно расширит аудиторию поклонников модели. Jimny сохранит свои выдающиеся внедорожные качества, но при этом станет более подходящим для использования в городских условиях, поскольку его экстерьер и интерьер отличаются яркими и стильными деталями, которые уже высоко оценили европейские автолюбители.
В Россию поступят автомобили с абсолютно новыми бензиновыми двигателями объемом 1.5 литра. Как отметил господин Такахаси Юта, говорить о цене на модель преждевременно, поскольку она будет зависеть от конъюнктуры рынка.
Но глава российского представительства Suzuki пообещал, что цена будет максимально конкурентной для рынка и комфортной для потребителей. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по 30% росту продаж в 2019 году.
C 2014 года www.amsrus.ru