Стали известны сроки появления Suzuki Jimny на российском рынке

Suzuki Jimny – самый ожидаемый автомобиль последних лет, появится осенью.

По словам генерального директора Такахаси Юты, внедорожник не опаздывает с началом продаж, а приедет своевременно, поскольку его стихия – это тяжелые осенне-зимние внедорожные условия, с которыми Jimny прекрасно справляется на протяжении всей своей истории.

Новое поколение автомобиля заметно расширит аудиторию поклонников модели. Jimny сохранит свои выдающиеся внедорожные качества, но при этом станет более подходящим для использования в городских условиях, поскольку его экстерьер и интерьер отличаются яркими и стильными деталями, которые уже высоко оценили европейские автолюбители.

В Россию поступят автомобили с абсолютно новыми бензиновыми двигателями объемом 1.5 литра. Как отметил господин Такахаси Юта, говорить о цене на модель преждевременно, поскольку она будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Но глава российского представительства Suzuki пообещал, что цена будет максимально конкурентной для рынка и комфортной для потребителей. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по 30% росту продаж в 2019 году.