Стали известны сроки появления Suzuki Jimny на российском рынке

Стали известны сроки появления Suzuki Jimny на российском рынке
Апрель 12 10:03 2019

Suzuki Jimny –  самый ожидаемый автомобиль последних лет, появится осенью.

По словам генерального директора Такахаси Юты, внедорожник не опаздывает с началом продаж, а приедет своевременно, поскольку его стихия – это тяжелые осенне-зимние внедорожные условия, с которыми Jimny прекрасно справляется на протяжении всей своей истории.

Такахаси Ютa Suzuki

Такахаси Юта – генеральный директор Suzuki

Новое поколение автомобиля заметно расширит аудиторию поклонников модели. Jimny сохранит свои выдающиеся внедорожные качества, но при этом станет более подходящим для использования в городских условиях, поскольку его экстерьер и интерьер отличаются яркими и стильными деталями, которые уже высоко оценили европейские автолюбители.

В Россию поступят автомобили с абсолютно новыми бензиновыми двигателями объемом 1.5 литра. Как отметил господин Такахаси Юта, говорить о цене на модель преждевременно, поскольку она будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Но глава российского представительства Suzuki пообещал, что цена будет максимально конкурентной для рынка и комфортной для потребителей. Во многом за счет Jimny в японской компании рассчитывают реализовать амбициозные планы по 30% росту продаж в 2019 году.

Suzuki Jimny

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AMSRUS
AMSRUS

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