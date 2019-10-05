Новый дилерский центр Suzuki в Волгограде

Группа Арконт будет реализовывать автомобили Suzuki в Волгограде в третьем дилерском центре, открывшемся в России в 2019 году.

Арконт – опытный игрок на автомобильном рынке Поволжского региона, для компании дилерский центр Suzuki стал 18-м по счету.

В новом дилерском центре будет представлен весь модельный ряд марки Suzuki, включая новое поколение внедорожника Jimny.

Новый партнер готов предоставить клиентам полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Suzuki.

Сервисная зона дилерского центра оснащена современным оборудованием, отвечающим высоким стандартам Suzuki, и способна обслуживать 10 автомобилей ежедневно.