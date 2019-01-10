Представлен шагающий концепт Hyundai Elevate

Представлен шагающий концепт Hyundai Elevate
Январь 10 23:05 2019

Концептуальный “беспилотник” Hyundai Elevate похож на луноход, робота-трансформера и шагающий экскаватор

Такой автомобиль дебютировал на выставке потребительской электроники CES-2019 в Лас-Вегасе. Заложенный в эту новинку потенциал позволяет двигаться по дорогам общего пользования (металлические “ноги” транспортного средства при этом согнуты, формируя своего рода пассивную подвеску, умеющую менять колею).

На пересеченной местности Hyundai Elevate расправляет и удлиняет ноги, после чего он может в буквальном смысле переступать через препятствия шириной и высотой до полуметра, сообщает источник.

В соответствии с современным трендом, чудо-автомобиль оснащен электрической силовой установкой. Компактные электродвигатели встроены в ступицы каждого из четырех колес. На такой высокотехнологичный каркас при этом можно водружать различные надстройки, которые в случае запуска концепта в серию сможет выбрать тот или иной заказчик.

В корейской компании убеждены, что их частично шагающий, частично ездящий прототип вполне может получить серийное исполнение – был бы интерес со стороны заказчиков и спонсоров. В этом случае Hyundai Elevate мог бы оказать неоценимые услуги, работая в районе стихийных бедствий, доставляя товары и пассажиров в труднодоступные районы, а также осуществляя перевозку лиц с ограниченными возможностями.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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