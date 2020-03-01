Renault Россия снижает цены на двигатели и механические трансмиссии

Renault Россия объявляет о снижении цен на двигатели и механические коробки передач для всех моделей Renault

Изменение цен коснется более чем 60 востребованных силовых агрегатов, размер выгоды составит до 77% в зависимости от наименования

Предложение действительно с 23 февраля 2020 года

Владельцы всех моделей Renault любого года производства при выполнении ремонта в сервисе официального дилера могут воспользоваться специальным предложением и установить новые двигатели и механические коробки передач с дополнительной выгодой – до 77% от прежней стоимости силовых агрегатов, либо приобрести их у дилера

Снижение цены касается более чем 60 наименований, среди которых бензиновые двигатели 1.4л – 1.6л (8 клапанов), 1.6л – 2.0л (16 клапанов), дизельные двигатели, а также 5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач и другие агрегаты.

В 2019 году Renault Россия пересмотрела политику ценообразования на запасные части c целью привлечения клиентов в официальную дилерскую сеть Renault.

Так, в августе владельцам Renault Duster первого поколения стали доступны ключевые кузовные детали с выгодой до 80%, среди них: передний бампер, декоративная решетка бампера, подрамники подвески, подрулевые переключатели, ручки открывания и стекла дверей и др.

В ноябре стали на 85% доступнее ключевые детали элементов подвески и трансмиссии – пружины, карданные и приводные валы на весь модельный ряд Renault. Изменение цен коснулось более чем 250 востребованных запчастей.