Renault Россия снижает цены на двигатели и механические трансмиссии

Снижение цены касается более чем 60 наименований, среди которых бензиновые двигатели 1.4л – 1.6л (8 клапанов), 1.6л – 2.0л (16 клапанов), дизельные двигатели, а также 5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач и другие агрегаты.
В 2019 году Renault Россия пересмотрела политику ценообразования на запасные части c целью привлечения клиентов в официальную дилерскую сеть Renault.
Так, в августе владельцам Renault Duster первого поколения стали доступны ключевые кузовные детали с выгодой до 80%, среди них: передний бампер, декоративная решетка бампера, подрамники подвески, подрулевые переключатели, ручки открывания и стекла дверей и др.
В ноябре стали на 85% доступнее ключевые детали элементов подвески и трансмиссии – пружины, карданные и приводные валы на весь модельный ряд Renault. Изменение цен коснулось более чем 250 востребованных запчастей.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.