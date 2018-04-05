Будущее робомобилей глазами российских студентов 14

RENAULT DESIGN ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «БУДУЩЕЕ АВТОНОМНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ».

Каждой из студенческих команд четырех вузов было предложено сфокусироваться как на экстерьере, так и на интерьере, в конце марта они представили визуальные концепции, наброски и первые эскизные рисунки автономных транспортных средств – робомобилей, электрокаров и подключенных автомобилей. Дизайнеры Renault Design Эрде Тунга, Антон Шаменков и Андрей Басманов в ходе мастер-классов помогли конкурсантам доработать варианты решений, уделив особое внимание соответствию концепций ДНК Renault. Они также похвалили молодых специалистов за оригинальные идеи и пожелали им удачи на следующем этапе конкурса, который пройдет в апреле и мае.

«Работа со студентами факультетов дизайна российских вузов меня очень вдохновляет. Создать автономный автомобиль Renault для ближайшего будущего, который понравится подрастающему поколению россиян и будет использоваться ими каждый день – действительно амбициозная задача», — комментирует ведущий дизайнер Renault Design Эрде Тунга.

«Мне очень важно принимать участие в этом проекте. Работая в индустрии, необходимо делиться реальным опытом и знаниями со студентами. Также для нас незаменим диалог с новым поколением, их взгляд на будущее, их идеи и энтузиазм. Особенно это важно по таким актуальным темам как автономный транспорт, использование электричества и новые способы владения и использования автомобилей. Наконец мне, как русскому, интересно, как все эти задачи решаются применительно к российской специфике», — говорит старший дизайнер по экстерьерам Renault и Alpine в Техноцентре Renault Антон Шаменков.

«Участие в проекте Renault – это уникальная возможность раскрыть свой потенциал как дизайнера и в сотрудничестве с лучшими представителями отрасли поработать над концепцией завтрашнего дня, где автономный транспорт будет преобладать над транспортом классической компоновки, — отмечает студент 3-го курса кафедры дизайна Московского государственного технического университета «МАМИ» Артем Трофименко. – Самым сложным для нас было понять, как привлечь внимание клиента к автономному транспорту и заставить его отказаться от личного управления автомобилем, сделать этот тип транспорта востребованным в России. Спасибо дизайнерам Renault за то, что поделились опытом».

«Cамое трудное, на мой взгляд, — это создать концепцию, отвечающую российской реальности и при этом соответствующую ДНК Renault, — делится мнением магистр 2-го курса кафедры индустриального дизайна Уральской государственной архитектурно-художественной академии Родион Баяндин, для которого проект Renault станет выпускной квалификационной работой на степень «магистр дизайна». – Приезд Энтони Грейда и Андрея Басманова нам очень помог. Вместе мы смогли увидеть наиболее свежие идеи, задать верное направление и в целом разобраться с концепцией. Также Андрей провел мастер-класс по цифровому рисунку, в рамках которого показал, как оптимизировать процесс рисования разными приемами и сделать правильную подачу».

«Для меня участие в конкурсе – это шанс внести свой вклад в создание будущего и сделать мир лучше. Трудности возникают всегда, но они преодолимы, особенно когда чувствуешь поддержку сильных профессиональных наставников. С нетерпением ждем новых мастер-классов от Renault Design», – комментирует студент кафедры дизайна средств транспорта МГХПА им. Строганова Евгений Дещекин.

«Проект, предложенный нашей командой, представляет наше видение автономного транспорта Renault в 2030 году, – рассказывает студент 4-го курса Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной Академии имени А. Л. Штиглица Михаил Тимофеев. – Поставленная нам задача, с одной стороны, предоставляет полную свободу для творчества, с другой – требует учитывать особенности российских дорог и инфраструктуры. Дизайнеры Renault помогли определить, в каком направлении работать, чтобы предложить действительно прорывное решение. Также они рассказали, как проектируют автомобили, и мы попробовали применить это в нашей работе».

По окончании конкурса специальное жюри выберет лучший проект среди участников от каждого вуза. Команды победителей будут приглашены на пресс-дни Московского Международного автомобильного салона в августе 2018 года, где они смогут представить свой проект старшему вице-президенту, главному дизайнеру группы Renault Лоуренсу ван ден Акеру.