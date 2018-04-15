Фотошпионы засняли новую Kia Sportage
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Фотошпионы засняли новую Kia Sportage
Апрель 15 10:05 2018

Вездесущие фотошпионы вновь постарались и выложили в сеть новые кадры о Kia Sportage.

Новинка опять скрыта от любопытных глаз слоями камуфляжа, что вполне естественно. Итак, каковы же первые детали, которые заметны.

В первую очередь это передняя решетка радиатора, которая отличается своим глянцевым дизайном. Фасадные фары, скорее всего, будут со светодиодным наполнением. Многие могут предположить, что дизайн взят у Porsche.

Светодиоды, как пишет car.ru, присутствуют и на задних огнях, что делает машину более современной. Что же касается кабины и салона, особых изменений не ожидается.

Во всяком случае, обивка останется такой же. Не исключено, что появится обновленная мультимедийная система, позволяющая сделать водителю передвижение удобным.

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KIASportage
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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