АвтоВАЗ рассекретил цветовую палитру для новой LADA Granta Cross

АвтоВАЗ рассекретил цветовую палитру для новой LADA Granta Cross
Май 24 19:05 2019

Новая версия хэтчбека LADA Granta Cross поступит в продажу летом 2019 года

«Внедорожная» версия хэтчбека готовится к старту продаж. Первые партии модели уже начали отгружаться в дилерские центры, и уже сейчас стала известна будущая цветовая гамма для модели.

Только недавно пресс-служба компании АвтоВАЗ подтвердила информацию о подготовке к продажам новой LADA Granta Cross. Официальная дата еще не названа.

«Продажи начнутся летом 2019 года» – сказали представители компании.

Мы же ожидаем старта в первой половине июня 2019 года. Пока же начинает поступать новая информация.

LADA Granta Cross

В Сети появились подробности будущих цветов для новинки. Так, модель будет доступна в девяти различных цветах: Аурум (код 134), Сердолик (код 195), Белое облако (код 240), Голубая планета (код 418), Рислинг (код 610), Техно (код 618), Борнео (код 633), Пантера (код 672), Кориандр (код 790).

 К сожалению стоимость и комплектации будущей LADA Granta Cross пока не разглашаются. Можно предположить, что ценник станет выше на 30-50 тыс. рублей относительно стандартной версии, а комплектации останутся прежними.
Тем временем LADA 4×4 Vision Concept: АвтоВАЗ рассказал о судьбе концепта. Несмотря на то, что пресс-служба и руководство отечественного завода практически не вспоминали о нашумевшем концепте на протяжении года, сейчас появилась новая информация.

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AMSRUS
AMSRUS

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