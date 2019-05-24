АвтоВАЗ рассекретил цветовую палитру для новой LADA Granta Cross

Новая версия хэтчбека LADA Granta Cross поступит в продажу летом 2019 года

«Внедорожная» версия хэтчбека готовится к старту продаж. Первые партии модели уже начали отгружаться в дилерские центры, и уже сейчас стала известна будущая цветовая гамма для модели.

Только недавно пресс-служба компании АвтоВАЗ подтвердила информацию о подготовке к продажам новой LADA Granta Cross. Официальная дата еще не названа.

«Продажи начнутся летом 2019 года» – сказали представители компании.

Мы же ожидаем старта в первой половине июня 2019 года. Пока же начинает поступать новая информация.