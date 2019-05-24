АвтоВАЗ рассекретил цветовую палитру для новой LADA Granta Cross

«Внедорожная» версия хэтчбека готовится к старту продаж. Первые партии модели уже начали отгружаться в дилерские центры, и уже сейчас стала известна будущая цветовая гамма для модели.
Только недавно пресс-служба компании АвтоВАЗ подтвердила информацию о подготовке к продажам новой LADA Granta Cross. Официальная дата еще не названа.
«Продажи начнутся летом 2019 года» – сказали представители компании.
Мы же ожидаем старта в первой половине июня 2019 года. Пока же начинает поступать новая информация.
В Сети появились подробности будущих цветов для новинки. Так, модель будет доступна в девяти различных цветах: Аурум (код 134), Сердолик (код 195), Белое облако (код 240), Голубая планета (код 418), Рислинг (код 610), Техно (код 618), Борнео (код 633), Пантера (код 672), Кориандр (код 790).
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