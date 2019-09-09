Поддержка Кубка мира по стрельбе из лука от Hyundai

В рамках своей стратегии по поддержке мирового спорта Hyundai Motor Group четвертый год подряд становится титульным спонсором Кубка мира по стрельбе из лука

Один из этапов прошел в московском СК «Лужники». Первый этап соревнований прошел в Шанхае (КНР). На мероприятии «Хендэ Мотор СНГ» представило несколько брендированных зон с экспозицией из автомобилей своей линейки SUV – Santa Fe и Tucson, которая располагалась по обеим сторонам площадки для соревнований. В дни Кубка логотип бренда появился над одним из крупнейших спортивных комплексов России – «Лужниками».

Hyundai Motor Company и ее аффилированные компании Hyundai MOBIS и Hyundai Steel давно и активно поддерживают спортивную стрельбу из лука как в Корее, так и во всем мире. Hyundai Motor поддерживает Корейскую ассоциацию стрельбы из лука с 1985 года, предоставляя спортсменам самое современное снаряжение и теоретические тренинги.

Корейская женская команда по стрельбе из лука Hyundai MOBIS и мужская команда Hyundai Steel выступают на мировом уровне и играют важнейшую роль в развитии этого вида спорта в Корее. Мужская команда по стрельбе из лука Hyundai Steel подарила миру золотых медалистов Олимпийских игр Ку Пон Чхана (Ku Bonchan, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016) и О Чжин Хёка (Oh Jin Hyek) (Олимпийские игры в Лондоне 2012).

В январе 2019 года Hyundai Motor и Международная федерация стрельбы из лука продлили партнерское соглашение еще на три года, в результате чего компания сохранит за собой права титульного спонсора в рамках Кубка мира по стрельбе из лука 2019, 2020 и 2021, а также проводящегося раз в два года Чемпионата мира по стрельбе из лука 2019 и 2021.