Концепт-кар ID. Roomzz будет представлен в Шанхае

Volkswagen представит на Шанхайском автосалоне мировую премьеру ID. ROOMZZ

Концепт позволит получить представление о будущей серийной версии электрического кроссовера, который появится в 2021 году на китайском рынке, а позднее и в других странах.

Новый электромобиль, как и все модели линейки семейства ID., построен на модульной платформе MEB.

ID. ROOMZZ оснащен целым рядом инновационных решений. Концепт-кар задает передовые стандарты в плане универсальности и возможности трансформации салона. Модель предлагает совершенно новые варианты конфигурации сидений, высококачественные материалы отделки и регулируемое освещение. Кроме того, ID. ROOMZZ получил полный набор систем IQ.DRIVE: в режиме ID. Pilot автомобиль способен двигаться самостоятельно без активного участия водителя (уровень автономности 4).