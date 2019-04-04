Концепт-кар ID. Roomzz будет представлен в Шанхае

Концепт позволит получить представление о будущей серийной версии электрического кроссовера, который появится в 2021 году на китайском рынке, а позднее и в других странах.
Новый электромобиль, как и все модели линейки семейства ID., построен на модульной платформе MEB.
ID. ROOMZZ оснащен целым рядом инновационных решений. Концепт-кар задает передовые стандарты в плане универсальности и возможности трансформации салона. Модель предлагает совершенно новые варианты конфигурации сидений, высококачественные материалы отделки и регулируемое освещение. Кроме того, ID. ROOMZZ получил полный набор систем IQ.DRIVE: в режиме ID. Pilot автомобиль способен двигаться самостоятельно без активного участия водителя (уровень автономности 4).
«ID. ROOMZZ демонстрирует некоторые особенности будущего полноразмерного электрического SUV. Лаконичный облик концепт-кара подчеркивает функциональность модели, а взаимодействие пользователя с автомобилем происходит естественным и интуитивно понятным образом», — отмечает шеф-дизайнер марки Volkswagen Клаус Бишофф (Klaus Bischoff).
C 2014 года www.amsrus.ru