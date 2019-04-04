Концепт-кар ID. Roomzz будет представлен в Шанхае

Концепт-кар ID. Roomzz будет представлен в Шанхае
Апрель 04 21:06 2019

Volkswagen представит на Шанхайском автосалоне мировую премьеру ID. ROOMZZ

Концепт позволит получить представление о будущей серийной версии электрического кроссовера, который появится в 2021 году на китайском рынке, а позднее и в других странах.

Volkswagen_ID._ROOMZ

Новый электромобиль, как и все модели линейки семейства ID., построен на модульной платформе MEB.
ID. ROOMZZ оснащен целым рядом инновационных решений. Концепт-кар задает передовые стандарты в плане универсальности и возможности трансформации салона. Модель предлагает совершенно новые варианты конфигурации сидений, высококачественные материалы отделки и регулируемое освещение. Кроме того, ID. ROOMZZ получил полный набор систем IQ.DRIVE: в режиме ID. Pilot автомобиль способен двигаться самостоятельно без активного участия водителя (уровень автономности 4).

«ID. ROOMZZ демонстрирует некоторые особенности будущего полноразмерного электрического SUV. Лаконичный облик концепт-кара подчеркивает функциональность модели, а взаимодействие пользователя с автомобилем происходит естественным и интуитивно понятным образом», — отмечает шеф-дизайнер марки Volkswagen Клаус Бишофф (Klaus Bischoff).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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