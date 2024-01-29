Toyota улучшает эффективность зарядки и комфорт bZ4X: новые функции и технологии Toyota bZ4X

Toyota ускоряет процесс зарядки батареи для полностью электрического среднеразмерного внедорожника bZ4X. Фокус на сокращение времени быстрой зарядки постоянным током в холодных климатических условиях с изменениями в системе подогрева батареи. Новый излучающий обогреватель обеспечивает быстрый нагрев для водителя и передних пассажиров. Новая система безопасности при столкновении сзади и цифровой ключ доступны на моделях повышенного класса.

Применяя свой принцип постоянного совершенствования, Toyota вводит ряд улучшений для полностью электрического среднеразмерного внедорожника bZ4X, сосредотачиваясь на добавлении удобства, практичности и комфорта.

Технические настройки были внесены в систему подогрева батареи для сокращения времени зарядки батареи в холодных климатических условиях с использованием быстрозарядного источника питания постоянного тока. В систему подогрева добавлен новый теплообменник воды-воды и регулирующий клапан, чтобы помочь повысить температуру батареи.

Toyota bZ4X

Toyota ожидает, что эти изменения сократят время быстрой зарядки на 10%-80%, особенно в холодных температурах и ниже точки замерзания.

Если на улице холодно, салон автомобиля можно быстро прогреть с помощью нового излучающего обогревателя, поставляемого в стандартной комплектации на модели High grade bZ4X. Установленный под рулевой колонкой и приборной панелью, он обеспечивает быстрый нагрев вокруг нижних ног и ступней водителя и переднего пассажира – пассажиры почувствуют преимущество уже с момента запуска.

В рамках обновленной программы также представлена новая функция для предотвращения столкновений сзади, например, в пробках на автостраде. Поставляется на моделях Mid+ и High grade, она использует радары монитора “слепых” зон для обнаружения риска столкновения с автомобилем, приближающимся сзади, автоматически активируя аварийные задние огни, чтобы предупредить другого водителя.

Модель High grade bZ4X будет доступна с новым цифровым ключом. Совместимый с системами Apple и Android, он позволяет пользователям открывать и запускать автомобиль, просто имея смартфон при себе. Ключ можно совместно использовать до пяти человек одновременно, что упрощает предоставление доступа членам семьи, коллегам по бизнесу или техникам по техническому обслуживанию и спасательным службам.

Обновленный ряд Toyota bZ4X будет представлен на европейских рынках в течение 2024 года.