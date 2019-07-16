Porsche Taycan продемонстрировал свои возможности на финальном этапе Формулы E

Porsche гостит в Нью-Йорке: в рамках финального этапа чемпионата Формулы E Taycan продемонстрировал свои возможности, проехав несколько быстрых кругов по гоночной трассе.

«В Формуле E рекуперация энергии играет важную роль в стратегии гонки. Применение интеллектуальной системы регенерации энергии в серийных автомобилях может обеспечить значительные преимущества по запасу хода, – объясняет заводской пилот Porsche Нил Яни, который был за рулем Taycan в Нью-Йорке. – Я был приятно удивлен тем, насколько впечатляющим запасом хода обладает новый Taycan даже при спортивном движении по гоночной трассе. Это стало возможным благодаря специальной мощной батарее и высокотехнологичной системе управления энергопотреблением».

Яни также был впечатлен высокой степенью готовности Taycan к серийному производству: «Как и наш болид Формулы E, он оснащается силовой установкой Porsche, отличающейся мощностью и надежностью. Вне зависимости от того, идет ли речь о гоночной или серийной модели, исключительно важно проехать на этапе испытаний максимальное количество километров и собрать полную информацию об автомобиле».

Скоростные заезды в Нью-Йорке стали заключительным этапом демонстрационного тура Porsche. Прототип Taycan в течение трех недель был трижды представлен публике на трех континентах – в Китае, Великобритании и США – на ключевых рынках для первого полностью электрического спорткара Porsche. В каждой из стран крыша автомобиля была окрашена в соответствующие цвета, и Нью-Йорк не стал исключением: представленный публике Taycan получил легендарную звездно-полосатую раскраску.

В Шанхае несколько кругов по сложной трассе центра Porsche Experience проехал китайский гонщик Ли Чао, выступающий в азиатском кубке Porsche Carrera. В Великобритании во время традиционного подъема на холм на Фестивале скорости в Гудвуде за руль Taycan сел бывший пилот Формулы 1 и посланник бренда Porsche Марк Уэббер.

Автомобиль: Porsche Taycan

Серийный Porsche Taycan будет представлен в сентябре и поступит на рынок в конце года. Во всем мире серьезную готовность приобрести четырехдверный автомобиль выразили уже свыше 20 000 потенциальных покупателей. Они стали участниками специальной программы и внесли авансовый платеж.

Помимо динамических качеств Taycan, залогом долгосрочного успеха электромобильности является комплексная зарядная инфраструктура. Компания Porsche предлагает интеллектуальные решения для зарядки как дома, так и в пути. Цифровая платформа Porsche Charging System обеспечивает доступ почти к 70 000 зарядных станций различных компаний по всей Европе с удобной централизованной системой расчетов. Клиентам предлагаются как собственные станции быстрой зарядки, так и станции, созданные в сотрудничестве с крупными зарядными сетями – такими как Ionity в Европе или Electrify America в США.

Пилот: Нил Яни

Швейцарец Нил Яни (35) является заводским пилотом Porsche с 2013 года. Он стал первым пилотом, утвержденным в команду Porsche в чемпионате Формулы E с ноября 2019 года. В 2016 году за рулем Porsche 919 Hybrid он стал победителем общего зачета «24 часов Ле-Мана», а также чемпионом FIA WEC. С 2014 года и до окончания сезона 2017 года Яни, выступая на Porsche 919, четыре раза поднимался на высшую ступень пьедестала, а также завоевал девять поул-позиций и установил четыре быстрейших времени круга. В 2018 году за рулем Porsche 919 Hybrid Evo он побил рекорд трассы Спа-Франкоршам, превзойдя время, показанное болидом Формулы 1. За свою гоночную карьеру Яни прошел весь путь от младших формульных серий до тест-пилота Формулы 1.

Трасса: Нью-Йорк Сити

Финальный этап пятого сезона Формулы E прошел в уникальной обстановке на улицах Нью-Йорка на фоне небоскребов Манхэттена и статуи Свободы. Технически сложная трасса была проложена в порту Ред-Хук в Бруклине.

Гоночная серия: чемпионат Формулы E ABB FIA

Обратный отсчет до старта Porsche в полностью электрической гоночной серии идет полным ходом, и уже успешно завершился целый ряд подготовительных мероприятий – от тестов силовой установки Porsche на испытательном стенде и создания болида Porsche Формулы E до первых заездов на испытательном полигоне в Вайссахе и более 1000 тестовых километров на трассе в испанском Калафате. Заводская команда Porsche впервые выступит в чемпионате Формулы E в шестом по счету сезоне гоночной серии (2019/2020). Первым пилотом команды стал Нил Яни. Особенностями Формулы E являются специально спроектированные трассы, проложенные по улицам различных городов, отсутствие традиционных пит-стопов, а также наличие у фанатов особой возможности наградить своих любимых пилотов дополнительным зарядом энергии – и, как следствие, преимуществом в гонке в решающей ситуации – путем онлайн-голосования.