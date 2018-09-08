ЦБ может пересмотреть тарифный коридор ОСАГО и ввести новое наказание за езду без страховки

Установленный ранее на отметке 20% тарифный коридор ОСАГО могут пересмотреть

Об этом заявил зампред Центробанка РФ Виктор Чистюхин.

Уточним, что речь идет о цифре, на которую страховщики смогут увеличить или уменьшить ценовые границы полиса. К примеру, сейчас официальная ставка ОСАГО колеблется в диапазоне от 3432 до 4118 рублей, после смещения границ вверх и вниз коридор составит 2746–4942 рубля. Ожидалось, что введение «коридора» позволит страховщикам компенсировать 15 млрд рублей убытка в 2017 году, пишет источник.

«Для принятия окончательного решения для нас важными являются мероприятия в Госдуме и Совете Федерации, и в зависимости от исхода мы можем внести какие-то изменения в наши подходы», — сказал Чистюхин о предстоящем обсуждении документов. По его словам, после двух запланированных на сентябрь мероприятий станет ясно, внесут ли инициативу в Минюст в текущем виде или с правками.

Кроме того, наказание за езду без ОСАГО в ЦБ могут усложнить. «Надо выставлять штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Не платят люди штраф, значит надо, наверное, с моей точки зрения, — это моя персональная позиция, — ограничивать их в осуществлении иных юридически значимых действий. Нужно обеспечивать систему исполнения законодательства, по другому это никак не работает», — сказал Чистюхин.

Представитель ЦБ также высказался о проблеме доступности ОСАГО.