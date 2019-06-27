Jaguar Land Rover открывает прием заказов на новый Land Rover Discovery Sport

Компания Jaguar Land Rover объявляет о начале приема заказов на новый Land Rover Discovery Sport

Стартовая стоимость автомобиля на российском рынке составляет 2 930 000 рублей. Первые внедорожники появятся в дилерских центрах компании уже осенью этого года.

Рекомендованные розничные цены с НДС на новый Land Rover Discovery Sport в рублях:

Land Rover Discovery Sport 2020 МГ Комплектация Standard от 2 930 000 Комплектация S от 3 292 000 Комплектация SE от 3 565 000 Комплектация HSE от 3 974 000 Комплектация R-Dynamic S от 3 424 000 Комплектация R-Dynamic SE от 3 698 000 Комплектация R-Dynamic HSE от 4 082 000

Все версии Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлены в версии с полным приводом. Клиенты могут выбрать автомобиль с одним из четырех 2,0-литровых экологичных и эффективных двигателей: для автомобиля доступны бензиновые моторы мощностью 200 и 249 л.с., а также 150- и 180-сильные дизельные установки.

Уже в базовой комплектации модель доступна с функцией подогрева многофункционального рулевого колеса и лобового стекла, стояночным обогревом двигателя и салона с дистанционным управлением и программированием через сенсорный дисплей, автоматически складывающимися наружными зеркалами с электроприводом и подогревом, а также передними и задними датчиками парковки и светодиодными фарами. Все модификации автомобиля получили мультимедийную систему Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и камеру заднего вида с динамическими линиями. Кроме того, в оснащение базовой версии входит пакет передовых систем помощи водителю и фирменных внедорожных технологий, в частности система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, система контролируемого движения под уклон (HDC), функция плавного старта в гору (HSA), функция предупреждения о выезде с полосы движения (LDW), система удержания полосы движения (LKA), система контроля степени усталости водителя (DCM), система помощи при экстренном торможении, система динамического контроля устойчивости (DSC) и система предотвращения переворачивания (RSC).

Конфигурация сидений «5+2» и возможность сложить второй ряд в пропорциях 40:20:40 позволяет выбрать один из 24 вариантов положений кресел, что делает новый Discovery Sport удобным для семейных путешествий. Новая архитектура Premium Transverse Architecture гарантирует повышенный комфорт и полное соответствие строжайшим стандартам безопасности наряду с увеличенным пространством салона и багажного отделения. Discovery Sport также получил передовые технологии, среди которых система ClearSight Ground View, которая буквально делает капот «прозрачным», и зеркало заднего вида, трансформирующееся в видеоэкран высокого разрешения.

Новый Discovery Sport представлен в комплектациях Standard, S, SE и HSE, а также в версиях R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE, которые выделяются специальной гравировкой цвета Shadow Atlas на капоте и двери багажного отделения.

При покупке нового Land Rover Discovery Sport клиенты Jaguar Land Rover могут приобрести услугу «Сервисный пакет». Это предложение покрывает все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше), позволяя при этом сэкономить на сервисных расходах до 50%. В перечень услуг, подпадающих под действие «Сервисного пакета», входят все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания согласно регламенту завода-изготовителя, такие как замена моторного масла, всех фильтров, технических жидкостей, ремней, тормозных шлангов и свечей зажигания. В стоимость пакета включена стоимость работ и запасных частей. Также он может быть привязан к VIN-номеру и передан новому владельцу при продаже автомобиля.