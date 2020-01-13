Новую машину зарегистрирует в ГАИ дилер

Покупая автомобиль у дилера, можно будет получить его уже зарегистрированным в ГИБДД на нового автовладельца и уже с регистрационными знаками

У автовладельцев появилась возможность выбрать, что получить в ГИБДД, номера или знаки – это теперь два разных понятия. А если за регистрационными действиями в ГИБДД обращается не собственник, а доверенное лицо, то ему придется предъявить паспорт собственника. С января вступил в силу закон о регистрации транспортных средств.

У дилеров появилось право регистрировать автомобили от лица собственника в ГИБДД. Только для этого они должны обучить специалистов, которые будут осматривать транспорт, удостоверять личность клиента и готовить документы. Для такого специалиста нужно выделить отдельное рабочее место, а дилер должен быть включен в реестр специализированных организаций. Если дилер соответствует этим требованиям и предоставляет такую услугу, то покупателю машины остается только заплатить за машину и получить ее потом «под ключ» с документами и регистрационными знаками.

«Дилеры не спешат получать право на предоставление такой услуги: цену на нее установила антимонопольная служба, и дилеров она не устраивает».

Но надо сказать, что дилеры пока не спешат вносить себя в реестр. Цена на эту услугу, установленная ФАС – 500 рублей, их не устраивает. Если человек ставит автомобиль на учет в ГИБДД в регионе, в котором зарегистрирован, то у него есть выбор. Он может заплатить госпошлину 2850 рублей и получить в ГИБДД свидетельство о регистрации и полноценный знак, который можно повесить на машину. Либо он может заплатить госпошлину в размере 850 рублей и получить только свидетельство о регистрации, в котором будет прописан номер. А знак он уже будет изготавливать в организации, которая на этом специализируется.

Если автовладелец обращается для постановки машины на учет в регионе, где он не зарегистрирован, то такого выбора у него нет. Он заплатит госпошлину в размере 850 рублей и получит свидетельство о регистрации с присвоенным ему номером. А знак по этим документам он должен будет изготовить в соответствующей организации.

Номера будут присваиваться с кодом того региона, в котором проживает автовладелец.

Еще одно новшество заключается в том, что снимать машину с учета, а также ставить на учет по доверенности от собственника можно. Но с условием предъявления паспорта собственника, если доверенность не была заверена у нотариуса.

Это условие прописано в новых правилах регистрации.

Также теперь машину не зарегистрируют за собственником, которому не исполнилось 16 лет. В этой ситуации машину поставят на учет на имя одного из родителей или опекуна. То есть быть собственником автомобиля можно с рождения, а регистрировать машину в ГИБДД только с 16 лет.

Индексация

С января 2020 года выросли ставки утилизационного сбора. Они увеличились на 46,1% для машин с объемом двигателя до одного литра и на 145% для авто с двигателем от 3,5 литра. Утильсбор на автомобили с двигателем от одного до двух литров повысился на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличилась на 18,6%. Базовая ставка для расчета размера утильсбора составляет 20 тысяч рублей для транспортных средств категории М1 (автомобили, имеющие не более восьми мест для сидения) и для машин с электродвигателем. Для всех остальных машин она равна 150 тысячам рублей.

По некоторым категориям транспортных средств индексация не проводится. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3400 рублей для новых автомобилей и 5200 рублей для б/у машин.

Источник Российская газета.