Названы пять автомобилей с рекордно большим расходом топлива

Эксперты назвали автомобили, имеющие очень большой расход топлива

Итак, на первой позиции в перечне находится Toyota Land Cruiser 200. В России этот автомобиль реализуется с двумя моторами на 8 цилиндров. Если дизельная модификация обладает приемлемыми показателями расхода, то модель с 4,6-литровым атмосферником, способным выдавать 309 лошадиных сил, на 100 километров потребляет почти 14 литров топлива при условии соблюдения смешанного цикла. На практике показатель и вовсе достигает 15 литров.

На втором месте находится УАЗ «Патриот». Конечно, этот автомобиль не выглядит внедорожником, имеющий какую-то огромную мощность агрегата. Здесь установлен двигатель на 4 цилиндра, способный выдавать 150 лошадиных сил при вместимости 2,7 литра. Из-за уже устаревшей конструкции в смешанном цикле движения потребление на 100 километров составляет 13 литров. В городе этот показатель увеличился до 15 литров, при активном управлении транспортных средством 17 литров.

Тройку лидеров в рейтинге занимает суперкар Lamborghini Aventador. Пока конкуренты прибегают у использованию двигателей более меньшего объема с турбонаддувом, модель под капотом располагает старомодным V12 на 6,5 литра и мощностью 750 лошадиных сил. В городе на 100 километров пути расход составит 26,6 литров. Эти цифры будут расти по мере увеличения скорости.

В рейтинг попал автомобиль Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Под капотом модификации Super Sport установлен 8-литровый W16, также находятся четыре турбокомпрессора. В городском цикле показатель расхода составляет 47,6 литра на 100 километров. При учете максимальной скорости потребление достигает 125 литров.

МАЗ-537 может похвастаться дизелем V12 объемом 38.9 литра, при этом мощность составляет 525 лошадиных сил. Расход фиксируется на уровне 100 литров на 100 километров, когда тягач едет пустым. Если транспортное средство будет выполнять свои основные функции, показатель увеличится до 150 литров.

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