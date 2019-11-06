INFINITI меняет концепцию развития бренда в честь 30-летнего юбилея

Сегодня компания представляет собственное видение завтрашнего дня – ближайшего будущего, неразрывно связанного с эрой электрификации.

«В 2019-м мы отмечаем 30-летний юбилей INFINITI и можем с уверенностью сказать, что это были 30 лет устремленные в будущее, – отметил в своей речи Майк Коллеран, вице-президент INFINITI Motor Company. – Мы стали пионерами в технологиях активной безопасности и высокомощных гибридных технологий. Мы разработали автомобили, которые создали новые сегменты на рынке. Наконец, мы представили совершенно новый подход к отношениям с клиентами, благодаря которому опыт владения автомобилем поднялся на недосягаемый прежде уровень».

«Сегодня заглядывая в будущее, мы обещаем сделать все возможное, чтобы усилить позиции INFINITI в премиальном сегменте, – добавляет Коллеран. – Наши клиенты могут рассчитывать на захватывающие дух электрические и гибридные модели, новое поколение систем-ассистентов вождения и, конечно же, дизайн, который никто еще не встречал на дорогах. На протяжении 30 лет фирменная эмблема INFINITI отражала наше стремление в будущее. С удовлетворением оглядываясь на уже пройденный путь, мы с нетерпением ждем возможностей и вызовов, которые несет нам день завтрашний».

Сегодня INFINITI вступает в четвертую декаду своей истории с четким пониманием будущего, неразрывно связанного с электрифицированными технологиями. Все перспективные модели бренда будут оснащаться либо полностью, либо частично электрифицированными силовыми установками.

Речь как о 100-процентных электромобилях, так и о гибридах, где сверхсовременные ДВС такие как VC-Turbo заряжают силовые аккумуляторы, которые в свою очередь обеспечивают энергией электромоторы (технология e-POWER). Подобные полноприводные электро-трансмиссии обеспечат высокий уровень динамических характеристик, значительный запас хода, равно как и высокие экологические показатели.

Все новые INFINITI будут базироваться на передовых платформах, рассчитанных как на полностью электрические, так и на гибридные двигатели, и станут реальностью уже в ближайшее время.

Электрификация модельного ряда INFINITI, конечно же, отразится и на облике новых автомобилей. Новейший дизайнерский язык бренда обещает появление нового поколения автомобилей – передовых, впечатляюще мощных и в тоже время невычурных. До премьеры осталось совсем недолго. Уже в начале 2020-го новые INFINITI перестанут быть тайной и будут представлены широкой публике.