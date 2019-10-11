В парк компании DPD поступили электромобили Renault Kangoo Z.E.

Электромобили Renault KANGOO Z.E. поступили в парк компании DPD – крупнейшего коммерческого логистического оператора. Компания будет использовать электромобили для внутригородской доставки посылок в Москве и Ростове-на-Дону

Сотрудничество DPD и Renault Россия является частью партнерского соглашения компаний на глобальном уровне

Группа Renault полностью поддерживает все инициативы международных институтов и некоммерческих организаций по переходу на электромобили в рамках инициативы EV100 и продолжает продвигать и предлагать свою гамму электромобилей всем потенциальным заказчикам

DPD в России, крупнейший коммерческий логистический оператор, будет доставлять посылки на электромобилях Renault KANGOO Z.E. DPD закупила несколько транспортных средств для внутригородской доставки по Москве и Ростову-на-Дону

«Являясь пионером в области электромобилей, Renault в России и мире популяризирует частное и коммерческое использование автомобилей с нулевым выбросом. Мы рады, что такие крупные компании, как DPDgroup, поддерживают глобальный тренд на экологичный транспорт и надеемся, что электромобили KANGOO Z.E. помогут нашему партнеру в достижении поставленных бизнес-задач», – отмечает Надежда Фролова, директор по корпоративным продажам Renault Россия. «DPDgroup продолжает оставаться №1 на рынке компенсации выбросов CO2 в секторе CEP, и мы очень рады поддержать инициативу штаб-квартиры на локальном уровне, – говорит Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России. – Уменьшая влияние на окружающую среду, мы прокладываем путь к умной городской логистике».

Это уже не первый опыт сотрудничества логистического оператора и производителя автомобилей. Осенью 2017 года на выставке в Ганновере DPDgroup совместно с Renault представила беспилотный концепт-кар EZ-PRO и инновационные логистические решения для улучшения и упрощения городской доставки.

Группа Renault поддерживает инициативы EV100 от всемирной некоммерческой группы Climate Group, задача которой электрифицировать 2 млн автомобилей к 2030 году по всему миру. В рамках этой программы более 50 глобальных компаний заменят 145 000 собственных транспортных средств на электрические на 66 рынках по всему миру. По первоначальным подсчетам, инициатива только этих компаний поможет снизить вредные выбросы на 6,6 млн метрических тонн CO2 в год.

DPD в России как часть DPDgroup поддерживает программу корпоративно-социальной ответственности, одно из направлений которой – сокращение выбросов CO 2 . Так, в прошлом году эти показатели по всей компании снизились на 4% по сравнению с 2017 годом и на 15,2% по сравнению с 2013 годом. Цель DPDgroup: к 2025 году снизить выбросы СО 2 в пересчете на посылку на 30% по сравнению с 2013 годом и поставить на маршрут 5 000 транспортных средств на альтернативном топливе.

Renault KANGOO Z.E. – это многофункциональный электромобиль, доступный в грузовой и пассажирской версиях, благодаря чему он легко адаптируется к различным задачам. KANGOO Z.E. имеет все преимущества электромобилей, а благодаря полезному объему, достигающему 4 600 л, грузоподъемности до 625 кг, длине до 2,89 м и задним дверям, открывающимся на 180°, является полноценным коммерческим автомобилем, способным эффективно решать задачи по транспортировке различных видов грузов.

Благодаря новым литий-ионному аккумулятору NMC мощностью 33 кВт и энергоэффективному двигателю с крутящим моментом 225 Н*м запас хода нового KANGOO Z.E 33 увеличился до 270 км в смешанном цикле. Новый трансформатор 7Kw позволяет полностью зарядить батарею за 6 часов, при этом один час зарядки обеспечивает запас хода на 35 км.