Lamborghini выпустила новый суперкар Huracan Sterrato

Компания Lamborghini представила экспериментальный суперкар Huracan Sterrato, получивший подвеску с увеличенным дорожным просветом и технические решения от кроссовера Urus.

Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»). Концепт призван дать представление о суперкаре, на котором без труда можно съехать с асфальта на проселок.

Автомобиль построен на базе суперкара Huracan Evo, однако позаимствовал некоторые детали и технические решения от кроссовера Urus. Новинка получила модернизированную подвеску с увеличенным на 47 мм дорожным просветом. Передний угол свеса уменьшился на 1%, а задний — на 6,5%.

Кроме того, инженеры увеличили на 30 мм колею, а также применили 20-дюймовые колесные диски со специально разработанными вседорожными покрышками. Суперкар получил защитные пластины днища спереди и сзади, усиленные алюминием боковые «юбки», а также защиту от проникновения камней в моторный отсек и воздухозаборники. Брызговики на крыльях выполнены из композитных материалов.

В салоне появились спортивные сиденья с каркасом из карбона, четырехточечные ремни, а также легкий титановый каркас безопасности.

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